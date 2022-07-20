«Фрик-шоу!» Ведущая «Матча» раскритиковала свой канал и была отстранена от эфира

Источник: Соцсети Софьи Тартаковой

Ведущая шоу «Все на матч» и теннисный журналист Софья Тартакова остро отреагировала на выпуск программы «Есть тема» на федеральном спортивном канале с ведущим Антоном Анисимовым, в котором обсуждали слова российских теннисистов Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева о возможной смене ими спортивного гражданства.

При этом Тартакова является PR-представителем обоих спортсменов.

«Антон Анисимов — плохой ведущий, а “Есть тема” — фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут 5-минутную славу. Целый час в эфире канала, на котором я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков. Дарью Касаткину и Андрея Рублева.



Я тот самый “неназванный PR-агент”. Антон, тебя никто не боится, потому что ты очень маленький и слабый. Ты не имеешь никакого отношения к спорту. Я не пришла к вам на передачу, потому что соблюдаю телевизионную гигиену. Брезгую принимать участие в этом балагане.



Я “поздравляю” свой родной телеканал. За один час он лишился эксклюзива и интервью топовых теннисистов мира. Ну что, это того стоило? Я просила руководство защитить спортсменов и предупреждала о последствиях. Меня не услышали», — написала у себя в соцсетях Тартакова.

Также она извинилась перед Рублевым и Касаткиной.

«Андрей и Даша, я вас очень люблю. Вы самые добрые, открытые и честные ребята. Работать с вами — настоящий подарок. Простите, что не уберегла. Мне очень стыдно и больно, что вас обидели, но я всегда на вашей стороне. А “Есть тема” — это грязное, засохшее пятно, которое рано или поздно само отвалится», — добавила Тартакова.

Позднее генеральный продюсер телеканала Александр Тащин сообщил, что Тартакова временно отстранена от эфира после ее реакции на эфир шоу «Есть тема».

«Хочу подчеркнуть исключительно теплое отношение к Соне и ее работе — мы очень ценим ее вклад в общее дело. В то же время, публичные высказывания, подобные сегодняшнему, идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики — мы с коллегами многое можем сказать друг другу лично или в переписках, однако высказываться публично в этом ключе непозволительно.

В данных обстоятельствах мы считаем некорректным появление Софьи в эфире телеканала, поэтому даем ей время подумать над своими высказываниями. До этого времени Софьи не будет в эфире», — написал в своем Telegram-канале Тащин.

Касаткина и Рублев в вышедшем 18 июля на YouTube-канале Вити Кравченко интервью не исключили, что в будущем могут задуматься о смене спортивного гражданства. Это произойдет в случае, если российским спортсменам не будут позволять участвовать в международных соревнованиях.