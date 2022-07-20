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21:54 (мск), источник: Sport24

Медведев, Рублев и Джокович включены в число участников US Open — 2022

Пресс-служба Открытого чемпионата США опубликовала список участников турнира в 2022 году.

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Из российских теннисистов в основную сетку заявлены Даниил Медведев (1-й сеяный), Андрей Рублев (8), Карен Хачанов (26) и Аслан Карацев (37).

В сетку US Open также включен серб Новак Джокович. Тем не менее он может не быть допущен к турниру в связи с действующими в США коронавирусными правилами.

В женской сетку заявлены россиянки Дарья Касаткина (12), Екатерина Александрова (28), Людмила Самсонова (56), Варвара Грачева (59), Анастасия Потапова (63), Анна Калинская (70), Евгения Родина (73) и Анастасия Павлюченкова (97).

Открытый чемпионат США пройдет с 29 августа по 11 сентября.

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