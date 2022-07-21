«Было стыдно, будто я подавала презервативы с какашками, а они их кидали в Касаткину и Рублева». Тартакова — о «Есть тема» и отстранении с «Матч ТВ»

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В понедельник журналист Виктор Кравченко выпустил на ютубе фильм, в котором Дарья Касаткина и Андрей Рублев рассказали, как их теннисная жизнь изменилась после февраля.

В нем они допустили смену гражданства, если это потребуется для выступления на турнирах. Кроме того, Дарья эмоционально прокомментировала события на Украине («Если бы мы могли это остановить, я бы сделала все, что от меня зависит»), но главным событием стал ее каминг-аут. Лучшая теннисистка России рассказала, что встречается с девушкой — а вскоре стало известно, что это фигуристка Наталья Забияко.

В среду на телеканале «Матч ТВ» вышел выпуск одиозного шоу «Есть тема», посвященный интервью Касаткиной и Рублева.

На этот выпуск очень жестко отреагировала ведущая «Матч ТВ» и пиар-менеджер Рублева и Касаткиной Софья Тартакова, назвавшая «Есть тема» «фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут 5-минутную славу».

Почти мгновенно генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в телеграме написал, что Тартакова отстранена от работы на канале за нарушение корпоративной этики: «Даем ей время подумать над своими высказываниями».

Мы связались с Софьей, и она рассказала, что «Есть тема» мешает работать спортивной редакции и ломает связи канала со спортсменами (например, из-за шоу не получилось записать интервью с чемпионкой «Уимблдона» Еленой Рыбакиной). А еще — о том, как Рублев и Касаткина отнеслись к шумному обсуждению их интервью.

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— Так получилось удачно, что в этот период я как раз нахожусь в отпуске, несмотря на свое отстранение. Я и так, и так не работала бы ближайшие две недели.

— Расскажи с начала. Когда готовили интервью с Витей, знали, что возможна такая ситуация? Что будет такая реакция от «Матча»?

— Я человек наивный и всегда думала, что на спортивном канале самое главное — это спортсмены. И мне казалось, что у нас такие теплые и выстроенные отношения с теннисом и теннисными людьми, мы снимали спецрепортажи, нам никто никогда не отказывал, и я была уверена, что руководство не пойдет на конфликт со спортсменами.

На мой взгляд, это оскорбление спортсменов в прямом эфире. Обсуждение их личной жизни — по крайней мере, в таком разрезе, а в не стиле «мы вас поздравляем со свадьбой или пополнением» или «давайте вспомним главные моменты семейной жизни Транькова и Волосожар», — перемывание их интимной жизни, высмеивание — это прямое оскорбление игроков.

И я была уверена, что наши руководители очень ценят атлетов. Но, видимо, ошибалась. Видимо, на чаше весов была хайповая тема, которая на повестке дня так хорошо лежит, а с другой стороны — теннисисты. И, видимо, господин Анисимов со своей программой перевесили.

На мой взгляд, это большая ошибка. У нас и так есть проблемы со спортсменами. К нам перестают ходить люди.

— Почему?

— Из-за программы «Есть тема». У нас ребята много играют в любительский футбол, и я знаю, что многие бывшие футболисты, которые дружили с каналом и нашим, скажем так, футбольным клубом, после некоторых выпусков программы «Есть тема» перестали играть за команду «Матч ТВ».

Меня обвиняют в несоблюдении корпоративной этики, но, на мой взгляд, как раз программа «Есть тема» нарушает эту самую корпоративную этику. И мне совсем не стыдно разделять программу «Есть тема» и весь остальной «Матч ТВ», потому что программу «Есть тема» делают люди, которые к спорту не имеют никакого отношения.

За эти сутки я получила очень много теплых слов поддержки и могу сказать, что вся спортивная редакция канала на моей стороне. Меня критикуют и не поддерживают только несколько людей, руководителей, которых все прекрасно знают, все читали. Но весь творческий коллектив «Матч ТВ» на моей стороне, потому что мы абсолютно одинаково смотрим на спорт и спортсменов.

Я очень благодарна. Мне не нужно, чтобы кто-то сейчас публично что-то говорил или писал, но важно понимать, что адекватных и добросовестных спортивных людей больше.

И для меня нарушение корпоративной этики — это в первую очередь неуважение к спортсменам. То, что мусолят их личную жизнь и оскорбляют. То, что в эфире федерального канала позволяют что-то в спорте анализировать некомпетентным, косноязычным, малознакомым, не очень приятным депутатам, общественным деятелям, каким-то непонятным людям, которые плохо изъясняются. Хотя они никогда в жизни к спорту не были причастны.

Спортивная журналистика не существует без спортсменов. Не будет спортсменов — не будет спортивной журналистики, нас не будет. О ком нам рассказывать? О депутате ЛДПР, который приходит на «Есть тема»? Друг друга обсуждать и поливать помоями? Или сидеть и по картинке рассказывать о том или ином матче?

Самое главное, что у нас есть, — это герои. И мы сейчас катастрофически лишаемся героев из-за программы «Есть тема».

Я об этом публично не рассказывала, но после того, как Лена Рыбакина выиграла «Уимблдон»… Ты знаешь, что я очень давно знакома с этой девочкой, что ее папа был продюсером «НТВ-Плюс», что в телевизионной, спортивной тусовке мы ее всегда воспринимали как свою. И, конечно, с большой симпатией к этой победе относимся.

У меня не получилось записать интервью с Леной. Я была с ней на связи по ходу турнира, у нас была принципиальная договоренность, но вышла программа «Есть тема», в которой ее, скажем так, эксперты косвенно — и даже не косвенно — обвиняли в том, что она спортивная проститутка.

Я не могу ручаться, что конкретно это словосочетание звучало, но контекст был, что если Казахстан забанят и она не сможет выступать под флагом этой страны — она что, опять поменяет гражданство? Все это было очень некрасиво.

И на фоне этого у меня есть задание от моего телеканала. Мне звонили все: Соня, ты обязана записать интервью с Еленой Рыбкиной. Я получила отказ от Лены. Сначала от ее команды, а потом через неделю она сама вышла на связь и сказала: ничего личного, но в связи со всей ситуаций — с дележкой ее гражданства, с дележкой ее титула — ей агенты посоветовали не общаться с журналистами.

Я думаю, это было в том числе из-за того, что наш канал выпустил такую программу, где ее уличали в том, что она родину предала. Всю программу Антон, который ее не знает и не знаком ни с ней, ни с ее семьей, убеждал зрителей, что она очень переживает, что не может надеть российский флаг, что не может называть себя русской или российской спортсменкой.

Это какой-то абсолютный абсурд. Может быть, нужно в спорте немного находиться? Не просто сидеть на трибуне с фанатами «Спартака» — хотя я прекрасно к этим ребятам отношусь? Но нужно как-то и в спортивной индустрии общаться.

— Ты написала, что не пошла к ним из брезгливости. Но, может, если бы ты пошла, то могла бы им что-то рассказать?

— Я в это не верю. Я ходила в программу «Есть тема», когда ее вела Маша Орзул и это была интересная спортивная полемика. Полемика — дурацкое слово. Просто развлекаловка. Мы что-то кричали, обсуждали Джоковича, вакцинацию.

И не буду лукавить — я дружу с Машей, мне с ней было очень комфортно работать, я не ждала от нее никакой грязнухи, потому что Маша — достойный человек.

А как только Орзул ушла из этой программы, для меня автоматически двери туда закрылись. И я увидела, что там вообще происходит, какие люди туда приходят, какой Антон плохой ведущий. Он не может модерировать беседу, он сам направлен в определенную сторону и не ведет ток-шоу, а выруливает туда, куда сам хочет или хочет руководство, не знаю. Я не знакома с людьми, которые сидят у него в ушах, я не знаю, как это работает.

На мой взгляд, ходить туда бесполезно. Если они зовут туда этого депутата Султана [Хамзаева], который оскорбляет людей, в прямом эфире оскорбляет Губерниева, и Антон не может смодерировать эту беседу, сказать: «Султан, подождите, пожалуйста, у нас на связи Дмитрий Губерниев», — на секундочку, звезда нашего телеканала. — «Дим, ты по скайпу, по определению технически в проигрышной ситуации, так что, пожалуйста, говори».

В итоге Султан обливает Диму дерьмищем. И Дима сказал: до свидания, я не буду выходить в прямой эфир. И отключился.

Я барышня горячая, как вы поняли, мало чего боюсь — и в эфире, и не в эфире. Бояться прийти в программу «Есть тема»… Елки-палки, я просто выше этой непрофессиональной самодеятельности. И поэтому я призываю достойных людей не участвовать в этой программе.

Я не понимаю, как туда можно ходить. Вот пришел [футбольный и теннисный комментатор] Леша Михайлов. Сколько он фраз сказал — десять? А все остальные 50 минут просто стоял и смотрел в сторону Анисимова? Он хоть сказал, что Даша не 26-я ракетка мира, а 12-я? Нет, просто стоял руки в боки. Люди, видимо, ходят под свет софитов попасть. А мне это не нужно, я и без кадра достаточно уверенно себя чувствую.

Анисимов чувствует очень большую поддержку руководителей. Очень большую. Риторика руководителей, что все решает ведущий. Тогда у меня вопрос к руководителям: у нас на канале все решает Антон Анисимов? Если я с ним категорически не согласна, вы же не дадите мне часовой эфир, чтобы рассказать, что Антон не прав?

Я по-человечески скажу: Антон мешает конкретно моей работе как спортивного журналиста. У меня нет конфликта интересов, что я работаю со спортсменами. На мой взгляд, канал этому вообще должен быть очень рад, потому что все эксклюзивы были не на ютуб-шоу у Sports.ru, а были на «Матч ТВ».

Я барышня честная. Я понимаю, что я сотрудник «Матча». У меня есть доступ к игрокам, и я его даю каналу. Даня Медведев сыграл в финале «Шлема» — пишем его. Даня Медведев выиграл US Open — пишем. Девочки выиграли — выводим девочек в прямой эфир. Рублев в Москве — «Андрей, у тебя один день, ты должен приехать».

Сейчас, после этого выпуска «Есть тема», я не могу так делать.

И мне очень обидно. Ровно за сутки до выхода этой программы, когда я узнала, что будет эта тема, я написала большое письмо Олегу Полунину. Я соблюдаю субординацию. Олег отвечает за программу «Есть тема». Я ему написала большое сообщение, спросила, правда ли будет такая программа. Объяснила, что много лет работаю с игроками, что у нас уже есть трудности с тем, чтобы записывать интервью с теннисистами, что не получилось с Леной Рыбакиной. И что если программа с такой тематикой выйдет, то я не смогу и наших теннисистов записывать, они будут отказываться.

Олег сказал, что в отпуске, но сейчас узнает. Потом вернулся, сказал, что будет такая программа. Я его просила не выпускать, аргументировала, почему это будет плохо. Меня никто не послушал.

Позиция руководителя: решает Антон. Но я тоже решаю.

Я считаю, что реальная корпоративная этика — это когда ты берешь какую-то проблему, тухлую дохлую рыбу, достаешь ее и кладешь на стол. Показываешь ее. И я сейчас не сравниваю Анисимова с тухлой рыбой, я в целом про ситуацию.

Нам нужно определиться: мы про спортсменов, мы про спорт, в какой игре мы принимаем участие? Или у нас теперь в эфире одни «эксперты», аналитики анализа, депутаты, и мы целыми днями орем? И к нам приходят три спортсмена, которые не особо понимают, что в мире происходит? Или замечательные бывшие футболисты, которые занимаются аналитикой Лиги чемпионов?

Меня обвиняют, что я на двух стульях сижу, но мне кажется, что телеканал сейчас сидит на двух стульях. И я очень хочу, чтобы сотрудники «Матча» не боялись. У нас есть прекрасные ребята, замечательные редакторы, которые любят спорт, которые еще меня учили, с которыми я работала на радио. И мне очень жаль, что мы попали в такую ситуацию.

А спортсменов, на мой взгляд, нужно отстаивать. Это какие-то очень громкие слова, но меня так воспитывали. Анна Владимировна [Дмитриева] меня учила, что на первом месте спортсмен. И Алла Глущенко мне говорила, что спортсмен на первом месте.

И на многих-многих дорогих презентациях «Матч ТВ» говорили, что самое главное, что есть у «Матча», — это эксклюзивные отношения со спортсменами. Я вас поздравляю, они на глазах рушатся.

— После своего выступления ты с кем-нибудь из руководства разговаривала?

— Я говорила с [генеральным продюсером канала] Александром Тащиным. Я думала, он в курсе моего разговора с Олегом. Я из тех, кто считает, что с руководством нужно держать дистанцию и посчитала правильным не скакать через голову, а написать непосредственно руководителю программы «Есть тема».

И Александр всегда хорошо ко мне относился, мы с ним мило общались.

Но я по-другому сделать не могла. Руководителям, конечно, тоже не позавидуешь, но я кайфую от того, что внутри чувствую себя абсолютно свободным и честным по отношению к себе и своим ребятам человеком.

— А как ребята после всей этой истории?

— Они очень разные. Рубль всегда за мир, против любого выяснения отношений.

Когда я посмотрела эту программу, мне было стыдно до такой степени, будто это я была в эфире и обливала их дерьмом. Стояла и подавала депутатам надутые презервативы с какашками, а они их кидали в моих спортсменов.

В итоге я так расклеилась. Записала войсы и Даше, и Андрею. Андрей вообще был не в курсе, что будет такая программа. Даша знала, потому что в гости звали Наташу Забияко. Они были к этому готовы.

Я разрыдалась, просила у них прощения. Андрей сказал: что вообще происходит, успокойся, женщина (смеется), приезжай к нам на турниры. Мужчина, что с него возьмешь. Дашка мне сразу по фейстайму позвонила, успокаивала и сказала, что я к этому отношения не имею, я их не подводила.

Ребята, конечно, очень смелые.

— Особенно Даша. Она была готова, что будет такой резонанс?

— Я думаю, она больше была готова не к тому, что будет такая жесткая реакция по личной жизни, а на другие темы — про теннис, про гражданство. И ее это не то, чтобы выбило из колеи, а она просто была в растерянности.

Но это нивелировалось поддержкой и со стороны спортсменов — девушек, которые тоже совершили каминг-ауты, — и публики. Я знаю, что ей писали многие девочки и мальчики разной ориентации, которые поддерживали ее за смелость. Для них она вдохновитель.

И это нивелировало волнение. Понятно, ты готовишься, что сейчас бомбанет, а бомбануло в другой стороне.

— Я посмотрела комментарии к ее посту с Наташей — и там не было вообще ни одного негативного.

— Вообще сделали красиво. И я очень благодарю Витю Кравченко. Я не знала, что Даша смотрит его выпуски, но сразу поняла, что они будут на одной волне.

И мне очень приятно, что Витя помог Даше сказать то, что она давно хотела сказать, то, что у нее внутри. И теперь Наташа с Дашей могу абсолютно спокойно жить и делать то, что им комфортно. Мне кажется, они такие красивые и искренние девчонки.

Проблема только, что турниры продолжаются. И на фоне всего этого у нее очень серьезный подготовительный период. Думаю, команда очень переживает, потому что ей 24 года и такое заявление может все немного пошатнуть. Конечно, она в астрал не улетит, но тренировочный процесс — это пузырь, из которого ты две недели не вылезаешь, а Дашку этим фильмом немного выдернули.

Но я думаю, что ей сейчас будет намного комфортнее и спокойнее играть.

— Как и тебе. Вы обе сказали то, что хотели, и как бы освободились.