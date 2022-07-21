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19:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хачанов обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Россиянин Карен Хачанов обыграл итальянца Фабио Фоньини в ⅛ турнира ATP в Гамбурге (Германия) — 6:3, 7:5.

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Источник: AFP 2022

За матч Хачанов сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4 попыток. На счету Фоньини — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 8 попыток.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Филип Крайинович (Сербия).

Ранее на турнире в Гамбурге россиянин подвергся ограблению.

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