Хачанов обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

За матч Хачанов сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4 попыток. На счету Фоньини — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 8 попыток.