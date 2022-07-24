Павлюченкова рассказала, когда вернётся в тур после травмы колена

«Я на “Динамо” уже второй раз, люблю футбол. Очень приятно, у нас взаимная дружба. У меня травма, которая меня давно беспокоит, завершила сезон. У меня надорвано сухожилие в коленке. Вернусь только к Австралии», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.