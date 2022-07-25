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07:49 (мск), источник: Life.ru

Медведев стал рекордсменом среди российских теннисистов

Россиянин Даниил Медведев в течение десяти недель сумел удерживать первенство рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Таким образом, спортсмен установил новый рекорд по этому показателю среди российских игроков.

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Источник: Reuters

До него удерживать первенство мирового рейтинга удавалось Марату Сафину, но он продержался девять недель. В мировом же рейтинге по длительности нахождения в статусе первой ракетки мира Медведев занимает 19-е место, Сафин теперь идёт 20-м. Даниил уступает бывшему германскому теннисисту Борису Беккеру (12 недель). А лидером списка остаётся серб Новак Джокович, у него показатель составляет 373 недели (122 подряд).

Из россиян этот титул занимал также Евгений Кафельников, он возглавлял рейтинг шесть недель подряд. Карен Хачанов поднялся в рейтинге ATP с 26-го на 23-е место. Андрей Рублёв по-прежнему занимает восьмое место. Аслан Карацев уверенно держится на 37-м месте.

Ранее Лайф писал, что Даниил Медведев проиграл второй подряд финал за две недели июня. Тем не менее с 13 июня россиянин является лидером рейтинга ATP.

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