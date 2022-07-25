Медведев стал рекордсменом среди российских теннисистов

До него удерживать первенство мирового рейтинга удавалось Марату Сафину, но он продержался девять недель. В мировом же рейтинге по длительности нахождения в статусе первой ракетки мира Медведев занимает 19-е место, Сафин теперь идёт 20-м. Даниил уступает бывшему германскому теннисисту Борису Беккеру (12 недель). А лидером списка остаётся серб Новак Джокович, у него показатель составляет 373 недели (122 подряд).

Из россиян этот титул занимал также Евгений Кафельников, он возглавлял рейтинг шесть недель подряд. Карен Хачанов поднялся в рейтинге ATP с 26-го на 23-е место. Андрей Рублёв по-прежнему занимает восьмое место. Аслан Карацев уверенно держится на 37-м месте.