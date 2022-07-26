Матыцин вручил теннисистке Павлюченковой орден Дружбы
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин вручил российской теннисистке Анастасии Павлюченковой орден Дружбы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства спорта.
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин вручил российской теннисистке Анастасии Павлюченковой орден Дружбы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства спорта.
Награда была присвоена Павлюченковой в честь ее победы на Олимпийских играх в Токио в смешанном парном разряде с Андреем Рублевым. В церемонии награждения принял участие президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
«Для меня честь вручить орден Дружбы нашей олимпийской чемпионке Анастасии Павлюченковой. Мы все переживали за ее выступление на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а в Токио в паре с Андреем Рублевым они сотворили настоящее чудо, вписав свои имена в историю мирового тенниса. Вдвойне приятно, что Анастасия является выпускницей российского университета спорта ГЦОЛИФК и достойно представляет страну и свою альма-матер на международных турнирах», — сказал Матыцин.
Павлюченковой 31 год, она занимает 94-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ноябре 2021 года теннисистка занимала наивысшую в своей карьере позицию в рейтинге — 11-ю. На счету россиянки 12 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Павлюченковой на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году. Также в 2021 году россиянка в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.