Британская теннисистка будет брать уроки у русского

Десятая ракетка мира Эмма Радукану, которая в прошлом году сенсационно выиграла Открытый чемпионат США, начала подготовку к этому турниру под руководством россиянина Дмитрия Турсунова. С его помощью 19-летняя англичанка рассчитывает преодолеть серию неудач, начавшуюся сразу после нью-йоркского триумфа. За последние несколько лет Турсунов вывел в мировую элиту белоруску Арину Соболенко и сделал второй ракеткой мира эстонку Анетт Контавейт, став одним из самых успешных тренеров в женском теннисе. Однако его национальная принадлежность уже спровоцировала дискуссию, которая разворачивается в британской прессе.

О том, что Эмма Радукану приступила к тренировкам с Дмитрием Турсуновым, первым сообщило издание Daily Mail. Менеджмент теннисистки подтвердил, что пока взаимная договоренность между спортсменкой и тренером распространяется лишь на Citi Open — турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 250, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне. Но если опыт будет признан удачным, Турсунов останется с Радукану до конца американской серии турниров на харде. То есть в таком случае прошлогодний титул чемпионки US Open она попробует защитить с его помощью.

Завершив карьеру игрока пять лет назад, Турсунов, выигравший семь титулов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и поднимавшийся на 20-е место в мировом рейтинге, в последнее время стал одним из самых успешных специалистов, работающих в женском теннисе. Его первой подопечной в 2017 году стала Елена Веснина, на тот момент уже олимпийская чемпионка в парном разряде и полуфиналистка Wimbledon в одиночке. Но репутацию элитного специалиста Турсунов заработал сравнительно недавно, после того как сначала вывел в мировую элиту белоруску Арину Соболенко, а затем способствовал резкому прогрессу эстонки Анетт Контавейт, которая в конце прошлого и начале нынешнего сезона под его руководством за несколько месяцев выиграла пять турниров WTA, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а чуть менее двух месяцев назад стала второй ракеткой мира. В тот самый момент, правда, последовало их расставание. Контавейт объясняла, что у Турсунова появились проблемы с получением виз, из-за которых он не имеет возможности постоянно путешествовать с ней по турнирам. Теперь эта версия представляется сомнительной.

Сенсационная чемпионка прошлогоднего US Open Эмма Радукану, в свою очередь, переживает затяжной кризис. За последние десять месяцев, в том числе и по причине травм, она ни разу не смогла выиграть более двух матчей подряд. Впрочем, можно сказать иначе — что 19-летняя теннисистка просто вернулась примерно на тот уровень, на котором находилась до того, как неожиданно завоевала единственный и столь престижный титул в своей карьере. После триумфа в Нью-Йорке она, кстати, рассталась с британским специалистом Эндрю Ричардсоном, сославшись на его неопытность, и пробовала работать с несколькими другими тренерами. Одним из них был немец Торбен Бельц, тренировавший экс первую ракетку мира немку Анжелик Кербер, а сейчас помогающий Анетт Контавейт. Впрочем, куда больше результатов Эмма Радукану обращала внимание публики своими громкими рекламными контрактами, в том числе с такими компаниями, как Tiffany & Co, Dior, Evian, British Airways, Porsche, Vodafone, HSBC. Ко всем этим соглашениям приложил руку Макс Айзенбад — американский агент, хорошо известный по работе с экс первыми ракетками мира Марией Шараповой и Наоми Осакой.

По мнению Елены Весниной, сотрудничество с Турсуновым, несомненно, может помочь Радукану снова встать на победные рельсы. «Дмитрий — человек своеобразный, с прекрасным чувством юмора, которое помогает снимать напряжение. Но работает он очень серьезно, не пренебрегая деталями, которым многие другие тренеры значения не придают. Кроме того, он использует в женском теннисе элементы мужской игры, направленные на повышение агрессивности. Например, Дмитрий всегда обращал внимание, что если мужчина получает короткий мяч в середине корта, то быстро выходит на него и сразу завершает атаку, а мы, даже умея действовать интенсивно, в подобных ситуациях замедляемся. Об этом он говорил и мне, и Арине Соболенко, и Анетт Контавейт — судя по тому, как менялась их игра. В том же направлении, уверена, он будет работать и с Радукану», — сказала «Ъ» Веснина.

Таким образом, с чисто спортивной точки зрения целесообразность альянса Радукану с Турсуновым вроде не вызывает никаких вопросов. Однако в Великобритании по этому поводу уже началась дискуссия. Связана она, разумеется, с гражданством тренера. Так, известный британский политик Крис Брайант в разговоре с The Telegraph выразил опасение, что российские власти используют начало работы своего соотечественника с молодой звездой британского тенниса как удачный пиар-ход. Политик даже считает, что для Радукану данная ситуация «может обернуться позором», и призвал ее «по крайней мере публично осудить» действия России на Украине.