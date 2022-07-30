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12:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Касаткина сразится с чемпионкой Уимблдона Рыбакиной на старте турнира в Сан-Хосе

Опубликованы результаты жеребьёвки турнира категории WTA-500 в Сан-Хосе (США). Соревнования пройдут на харде с 1 по 7 августа.

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Источник: Reuters

Возглавила посев соревнований третья ракетка мира представительница Греции Мария Саккари. Она пропустит первый круг, а во втором сыграет с победительницей матча Шелби Роджерс (США) — Бьянка Андрееску (Канада).

Второй номер посева у испанки Паулы Бадосы. Во втором раунде Паула сразится либо с Элисон Риске (США), либо с одним из квалифаеров.

В основную сетку соревнований попали две россиянки — Дарья Касаткина (7) и Вероника Кудерметова. Касаткина на старте встретится с чемпионкой Уимблдона-2022 казахстанкой Еленой Рыбакиной. Соперница Кудерметовой определится по итогам распределения квалифаеров по сетке.

Другие интересные матчи первого круга Сан-Хосе:

  • Аманда Анисимова (США) — Эшлин Крюгер (США, WC);
  • Каролина Плишкова (Чехия, 8) — Кэйти Бултер (Великобритания, WC);
  • Камила Джорджи (Италия) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 5);
  • Наоми Осака (Япония) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Призовой фонд соревнований составил более $ 757 тыс. Их действующей чемпионкой является американка Даниэль Коллинз.

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