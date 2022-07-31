Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
19:00
Шинник
Балтика
Футбол. Первый дивизион
перерыв
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Волгарь
Динамо Мх
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Оренбург
31
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
Торпедо
01
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Химки
Футбол. Первый дивизион
20:00
Алания
Енисей
Футбол. Премьер-лига
15:00
Нижний Новгород
ЦСКА
22
Все события
Фоторепортажи
15Баскетбольный «Зенит» по-чемпионски закрыл сезон
22Все участники ЧМ-2022 по футболу
17:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Анастасия Потапова потерпела разгромное поражение в финале турнира WTA-250 в Праге

Российская теннисистка Анастасия Потапова не сумела завоевать титул на турнире категории WTA-250 в Праге (Чехия).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В финале соревнований Потапова (7) потерпела разгромное поражение от чешки Мари Боузковой (8) со счётом 0:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Потапова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Боузковой ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 10. Потапова допустила 44 невынужденные ошибки.

Отметим, что для 21-летней Потаповой это второй финал на уровне WTA в текущем сезоне. В конце апреля Анастасия завоевала дебютный титул в Стамбуле (Турция), в финале обыграв соотечественницу Веронику Кудерметову. Боузкова же завоевала дебютный в карьере титул на уровне WTA.

За выступление в Праге Потапова получит 180 рейтинговых очков и $ 19 750 призовых.

 «Меня призывали посадить в тюрьму». Финский игрок наказан за игру в России
Как главная лесбиянка UFC отправила на пенсию легенду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь