Анастасия Потапова потерпела разгромное поражение в финале турнира WTA-250 в Праге

В финале соревнований Потапова (7) потерпела разгромное поражение от чешки Мари Боузковой (8) со счётом 0:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 11 минут. Потапова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Боузковой ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 10. Потапова допустила 44 невынужденные ошибки.