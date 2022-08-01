Медведев сохранил первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 1 августа. Россиянин Даниил Медведев сохранил лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он занимает первую строчку одиннадцать недель. Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на официальном сайте ATP.

Испанец Карлос Алькарас впервые в карьере поднялся на четвертое место. В воскресенье он уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира в хорватском Умаге — 7:6 (7:5), 1:6, 1:6. В текущем сезоне 19-летний испанец завоевал четыре титула, два из которых — на турнирах серии «Мастерс». Для 20-летнего Синнера победа в Хорватии стала шестой на турнирах под эгидой ATP.

Серб Новак Джокович поднялся с седьмого на шестое место. Норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас потеряли по одной позиции и теперь занимают пятое и седьмое место соответственно.

Аслан Карацев переместился с 37-го на 36-е место, Карен Хачанов — с 23-го на 24-е. Андрей Рублев сохранил за собой восьмое место.

Рейтинг АТР от 1 августа:

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7 625 очков;.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6 850;.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 6 165;.

4 (5). Карлос Алькарас (Испания) — 5 035;.

5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5 000;.

6 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4 770;.

7 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4 685;.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 575;.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 445;.

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3 395…

24 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1 485…