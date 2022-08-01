Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Рубин
Уфа
Футбол. Первый дивизион
31.07
Волгарь
Динамо Мх
10
Футбол. Первый дивизион
31.07
Шинник
Балтика
11
Футбол. Первый дивизион
31.07
Кубань
КАМАЗ
01
Футбол. Первый дивизион
31.07
Алания
Енисей
11
Футбол. Премьер-лига
31.07
Ростов
Химки
10
Все события
Фоторепортажи
21Легендарный «Анжи»-2012/13. Где они сейчас?
16Суперкубок России: история турнира в кадрах
10:19 (мск), источник: ТАСС

Медведев сохранил первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

Россиянин является первой ракеткой мира 11 недель.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 1 августа. Россиянин Даниил Медведев сохранил лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), он занимает первую строчку одиннадцать недель. Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник на официальном сайте ATP.

Испанец Карлос Алькарас впервые в карьере поднялся на четвертое место. В воскресенье он уступил итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира в хорватском Умаге — 7:6 (7:5), 1:6, 1:6. В текущем сезоне 19-летний испанец завоевал четыре титула, два из которых — на турнирах серии «Мастерс». Для 20-летнего Синнера победа в Хорватии стала шестой на турнирах под эгидой ATP.

Серб Новак Джокович поднялся с седьмого на шестое место. Норвежец Каспер Рууд и грек Стефанос Циципас потеряли по одной позиции и теперь занимают пятое и седьмое место соответственно.

Аслан Карацев переместился с 37-го на 36-е место, Карен Хачанов — с 23-го на 24-е. Андрей Рублев сохранил за собой восьмое место.

Рейтинг АТР от 1 августа:

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7 625 очков;.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6 850;.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 6 165;.

4 (5). Карлос Алькарас (Испания) — 5 035;.

5 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5 000;.

6 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4 770;.

7 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4 685;.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 575;.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 445;.

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3 395…

24 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1 485…

36 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1 175.

 Татьяна Тарасова: если мы будем участвовать, то некоторые страны могут отказаться от выступления на Играх
"Многие пассажи Карякина я объясняю эмоциональным срывом. По-человечески понять его можно"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь