Текущие события
Футбол. Первый дивизион
31.07
Алания
Енисей
11
Футбол. Первый дивизион
1.08
Рубин
Уфа
00
Футбол. Еврокубки
3.08
Виборг
Б-36
Футбол. Еврокубки
3.08
Рига
Жил Висенте
Футбол. Еврокубки
3.08
Вольфсбергер
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
3.08
ДАК
Стяуа
Все события
Фоторепортажи
22Все участники ЧМ-2022 по футболу
10Прощание с Георгием Ярцевым
10:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уильямс провела первый матч в 42 года и проиграла

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 250 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.

Наверх
Источник: AFP 2022

Во встрече первого раунда 42-летняя Уильямс проиграла 111-й ракетке мира канадке Ребекке Марино со счетом 6:4, 1:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты.

В следующем круге Марино сыграет с победительницей встречи Андреа Петкович (Германия) — Клара Таусон (Дания).

Бывшая первая ракетка мира Уильямс провела первую встречу в одиночном разряде с августа 2021 года. Тогда американка уступила представительнице Тайваня Се Шувэй в первом круге турнира в Чикаго.

 'Возвращайся в свою Россию'. Звезду польского волейбола выгнали из сборной
Первой разделась в Голливуде, ныряла к крокодилам. Пловчиха, изменившая мир
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь