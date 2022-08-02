Уильямс провела первый матч в 42 года и проиграла

Во встрече первого раунда 42-летняя Уильямс проиграла 111-й ракетке мира канадке Ребекке Марино со счетом 6:4, 1:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 52 минуты.

Бывшая первая ракетка мира Уильямс провела первую встречу в одиночном разряде с августа 2021 года. Тогда американка уступила представительнице Тайваня Се Шувэй в первом круге турнира в Чикаго.