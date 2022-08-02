Теннисистка Касаткина обыграла чемпионку Уимблдона-2022 на турнире в США

В матче первого круга отечественная спортсменка обыграла казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину. Встреча первой ракетки России и чемпионки Уимблдона-2022 завершилась в трех сетах со счетом 1:6, 6:2, 6:0. Продолжительность матча составила один час 40 минут.

25-летняя Касаткина занимает 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и лидирует по этому показателю среди соотечественниц. На ее счету четыре победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим достижением Касаткиной на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал «Ролан Гаррос» в 2022 году.