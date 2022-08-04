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10:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведев одержал 250-ю победу в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев одержал очередную победу на турнире в мексиканском Лос-Кабосе. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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Источник: AFP 2022

В матче второго круга Медведев обыграл австралийца Ринки Хиджикату и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Эта победа стала 250-й в карьере россиянина.

«Кто-то сказал мне об этом несколько дней назад, иначе я бы даже не знал. Это, наверное, в некотором смысле важная веха в карьере», — заявил после матча Медведев. Он добавил, что считает неплохим такой результат, однако хочет добиться большего.

26-летний Медведев удерживает статус первой ракетки мира. Он находится на первом месте рейтинга ATP на протяжении 11 недель, что является рекордом среди российских теннисистов.

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