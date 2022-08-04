Медведев одержал 250-ю победу в карьере

В матче второго круга Медведев обыграл австралийца Ринки Хиджикату и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:3. Эта победа стала 250-й в карьере россиянина.

«Кто-то сказал мне об этом несколько дней назад, иначе я бы даже не знал. Это, наверное, в некотором смысле важная веха в карьере», — заявил после матча Медведев. Он добавил, что считает неплохим такой результат, однако хочет добиться большего.