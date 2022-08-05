Медведев уже в полуфинале в Мексике. На кону — еще пять недель на теннисном троне

Турнир ATP Abierto de Tenis Mifel (Мексика)

Мужчины. Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия) — Рикардас Беранкис (Литва) — 6:2, 6:2.

Даниил Медведев сдержал обещание, и прибавил в игре на турнире в мексиканском Лос-Кабосе. В четвертьфинале лидер мирового и отечественного тенниса разгромил представителя Литвы Рикардаса Беранкиса в двух сетах — 6:2, 6:2. Теперь 26-летнему россиянину до первого титула в нынешнем сезоне остались всего две победы. В полуфинале Даниила ждет серб Миомир Кецманович, которого Медведев в мае прошел в третьем круге «Ролан Гаррос». Другие полуфиналисты пока не определены, но фаворит в другой части турнирной сетки Abierto de Tenis Mifel — канадец Феликс Оже-Альяссим. В общем, все возможности для комфортного начала сезона на американском харде у нашего спортсмена имеются.

На кону — еще пять недель в ранге первой ракетки мира

В первом матче в Лос-Кабосе Медведев спокойно разобрался с австралийцем Ринки Хиджиката, после чего обещал прогрессировать от игры к игре. «Сейчас я действительно сыграл по-другому, — отметил Даниил после победы над Беранкисом. — На этот раз мой соперник действовал более агрессивно. Честно говоря, против такого стиля игры иногда не надо ничего придумывать — надо просто хорошо подавать и возвращать мячи в корт. Дальше соперник ошибется сам. Сегодня мне удавалось это сделать. Беранкис ошибался не слишком часто, но этого оказалась достаточно. В целом мне очень нравится играть на харде. Но я понимаю, что чем дальше, тем сильнее будут соперники, и больше давление. Но это — то, что я люблю. Так что с нетерпением жду полуфинала».

Матч Медведева против литовца занял всего 79 минут. Решающими стали концовка первой и начало второй партии, когда Даниил выиграл девять геймов подряд и судьба поединка по большого счету стала неизбежной. Жара в 30 градусов явно доставляет Медведеву дискомфорт, но пока не отражается на его результате и стиле игры. Он снова отлично подавал, сделав 8 эйсов, и снова великолепно двигался на задней линии. В общем, помешать россиянину завоевать первый в сезоне трофей на мексиканском курорте может только он сам. Между тем, даже выход в финал в Лос-Кабосе гарантируют Даниилу первое место в рейтинге как минимум до завершения US Open — то есть до 11 сентября.

А вот другому россиянину — Андрею Рублеву — предстоит серьезное испытание. Его матч против американца Максима Кресси на турнире в Вашингтоне оказался перенесен из-за дождя, который обрушился на американскую столицу после жуткой жары. Теперь второй ракетке нашей страны в пятницу предстоят два поединка за один день — утром игра второго круга против Кресси, а в случае успеха — четвертьфинал с победителем пары Холдер Руне (Дания) — Джиджи Вольф (США).

Три суперматча россиянок

В целом американские турниры пока складываются для наших игроков довольно успешно. Конечно, если не считать Карена Хачанова, который на жаре почти два с половиной часа бодался с японцем Есихито Нисиоке и в итоге уступил на двух тай-брейках 6:7 (2:7), 6:7 (1:7). Надежды на выход Хачанова в четвертьфинал соревнований в Вашингтоне, конечно, были. Но Карен уже в который раз не использовал свои возможности. А вот Людмила Самсонова в американской столице пробилась-таки в четвертьфинал, одержав волевую победу над австралийкой Айлой Томлянович. После проигранного первого сета россиянка отдала сопернице свою подачу, но потом совершила красивый камбэк, выиграв пять геймов подряд и развернула ход матча в свою пользу — 4:6, 6:3, 6:2.

Следующей соперницей Самсоновой станет британка Эмма Радукану, которая теперь нам тоже не чужая. Победительницу US Open тренирует бывший игрок сборной России Дмитрий Турсунов, и пока делает это блестяще. В ⅛ финала Эмма вытащила тяжелейший матч против колумбийки Камилы Осорио на двух тай-брейках — 7:6 (7:5), 7:6 (7:4). Поединок длился два часа 50 минут и стал самой длинной двухсетовой встречей в WTA-туре в нынешнем сезоне. Поскольку Радукану после своего прошлогоднего триумфа в Нью-Йорке находится словно в летаргическом сне, любой ее успех на корте провоцирует разговоры, что «принцесса проснулась». Если сейчас Эмма выиграет еще и у Самсоновой, Турсунова можно считать настоящим кудесником. Ведь с сентября прошлого года британка ни разу не одержала три победы подряд.

В четвертьфинал турнира в Сан-Хосе пробилась и Вероника Кудерметова, переигравшая в двух сетах американку Клэр Лю — 6:2, 7:5. Теперь вторую ракетку России ждет свидание с финалисткой Уимблдона Онс Жабер из Туниса. Напомню, что в четвертьфинале калифорнийских соревнований также выступит наша первая ракетка Дарья Касаткина — ей предстоит тяжелейшая встреча с Ариной Соболенко из Белоруссии. В общем, у трех упомянутых выше наших девушек впереди по-настоящему топовые игры. Еще одна российская четвертьфиналистка в Вашингтоне — Анна Калинская — получила не столь звездную соперницу, эстонку Кайю Канепи. Но у Анны за плечами успех в матче с бывшей первой ракеткой мира Симоной Халеп, и это тоже дорого стоит.