AP: Джокович снялся с теннисного турнира в Канаде из-за запрета на въезд в страну

ТАСС, 5 августа. Серб Новак Джокович снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Монреале ввиду запрета въезда в страну из-за отсутствия вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство AP.

Непривитые иностранные граждане не могут въехать в Канаду или США, поэтому Джокович снялся с турнира в Монреале за день до жеребьевки.

Сообщается, что по этой же причине теннисист также может пропустить Открытый чемпионат США, который пройдет с 29 августа по 11 сентября. В финале прошлогоднего турнира Джокович уступил россиянину Даниилу Медведеву со счетом 4:6, 4:6, 4:6. В конце прошлой недели Джокович написал в социальных сетях, что надеется получить шанс сыграть на Открытом чемпионате США. «Я готовлюсь так, как будто мне будет разрешено соревноваться, а пока жду информации о том, есть ли у меня возможность приехать в США. Скрестил пальцы!» — написал сербский теннисист.

В январе Джокович был депортирован из Австралии, где собирался принять участие в Открытом чемпионате Австралии, он был задержан в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович оспорил в суде законность решения пограничной службы и выиграл дело, но австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны, спортсмен подал новую апелляцию, но она была отклонена.

Джоковичу 35 лет, он занимает седьмое место в рейтинге ATP. На счету серба 88 побед на турнирах под эгидой организации. Всего на счету Джоковича девять побед на Открытом чемпионате Австралии, семь — на Уимблдоне, три — на Открытом чемпионате США и две — на Открытом чемпионате Франции. Также теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде. Серб является рекордсменом по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге, — 373.