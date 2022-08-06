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00:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Касаткина вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе, взяв решающий сет у Соболенко — 6:0

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира категории WTA-500, который проходит в Сан-Хосе (США).

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Источник: AFP 2022

В четвертьфинальном матче седьмая сеяная Касаткина нанесла поражение четвёртой ракетке турнира представительнице Беларуси Арине Соболенко со счётом 4:6, 7:5, 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

Касаткина дважды подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала девять из 16 брейк-пойнтов. Соболенко подала один эйс, допустила 20 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

В завтрашнем полуфинале турнира в Сан-Хосе Касаткина сыграет либо с шестой сеяной, американкой Кори Гауфф, либо со второй ракеткой соревнований испанкой Паулой Бадосой.

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