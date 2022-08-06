Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне

ТАСС, 6 августа. Россиянин Андрей Рублев в субботу обыграл американца Джеффри Вольфа в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Рублева, посеянного на турнире под первым номером. В полуфинале Рублев сыграет с японцем Есихито Нисиокой.

Рублеву 24 года, он занимает восьмое место в рейтинге АТР, на счету россиянина 11 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио теннисист завоевал золото в миксте с Анастасией Павлюченковой. В 2021 году в составе сборной России Рублев стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Вольфу 23 года, он занимает 99-е место в мировом рейтинге. Американец ни разу не выигрывал турниры ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата США 2020 года.