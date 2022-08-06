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11:10 (мск), источник: ТАСС

Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вашингтоне

В четвертьфинале россиянин обыграл американца Джеффри Вольфа.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 6 августа. Россиянин Андрей Рублев в субботу обыграл американца Джеффри Вольфа в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Рублева, посеянного на турнире под первым номером. В полуфинале Рублев сыграет с японцем Есихито Нисиокой.

Рублеву 24 года, он занимает восьмое место в рейтинге АТР, на счету россиянина 11 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио теннисист завоевал золото в миксте с Анастасией Павлюченковой. В 2021 году в составе сборной России Рублев стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Вольфу 23 года, он занимает 99-е место в мировом рейтинге. Американец ни разу не выигрывал турниры ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата США 2020 года.

Турнир в Вашингтоне относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 7 августа, призовой фонд составляет более €1,9 млн. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.

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