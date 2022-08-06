Медведев сохранит статус первой ракетки мира минимум до конца US Open

«Очень тяжелый матч. Соперник отлично начал, и весь первый сет прошел на высоком уровне. Было много сложных моментов, когда я чувствовал, что близок к тому, чтобы получить преимущество. Тай-брейк был отличным. Я не из тех парней, которые заводят трибуны жестами, но в этот раз захотелось попробовать», — сказал Медведев после игры.