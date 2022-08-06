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10:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев сохранит статус первой ракетки мира минимум до конца US Open

Россиянин Даниил Медведев сохранит за собой звание первой ракетки мира минимум до 11 сентября — даты окончания Открытого чемпионата США по теннису, сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

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Источник: Reuters

Ранее Медведев вышел в финал теннисного турнира в Лос-Кабосе (Мексика), призовой фонд которого превышает 820 тысяч долларов, обыграв серба Миомира Кецмановича со счетом 7:6 (7:0), 6:1.

«Очень тяжелый матч. Соперник отлично начал, и весь первый сет прошел на высоком уровне. Было много сложных моментов, когда я чувствовал, что близок к тому, чтобы получить преимущество. Тай-брейк был отличным. Я не из тех парней, которые заводят трибуны жестами, но в этот раз захотелось попробовать», — сказал Медведев после игры.

В финале турнира в Лос-Кабосе Медведев сыграет с британцем Кэмероном Норри (третий номер посева).

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