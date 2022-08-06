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17:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вторая ракетка мира Зверев признался, что болеет сахарным диабетом

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вторая ракетка мира немец Александр Зверев заявил, что болен сахарным диабетом. В четыре года у Зверева диагностировали диабет первого типа.

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Источник: РИА "Новости"

«В детстве я мало думал об этом, потом всё больше и больше. Я хочу показать, что с этой болезнью можно совершить большие достижения. Теперь, много лет спустя, а также имея успехи за спиной, я чувствую себя достаточно комфортно и уверенно, чтобы публично рассказать об этом», — цитирует Зверева Süddeutsche Zeitung.

Также теннисист заявил о создании благотворительного фонда, который будет помогать детям с диабетом.

«Я нахожусь в привилегированном положении, ведя жизнь так, как всегда хотел. Я всегда хотел играть в теннис, ездить на турниры по всему миру и быть одним из лучших теннисистов в мире. Я намерен добиться успеха. Я всем обязан своим родителям и брату, которые всегда безоговорочно поддерживали меня на моем пути и продолжают поддерживать сегодня», — добавил спортсмен.

Звереву 25 лет. Он является олимпийским чемпионом Токио-2020 в одиночном разряде.

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