Вторая ракетка мира Зверев признался, что болеет сахарным диабетом

«В детстве я мало думал об этом, потом всё больше и больше. Я хочу показать, что с этой болезнью можно совершить большие достижения. Теперь, много лет спустя, а также имея успехи за спиной, я чувствую себя достаточно комфортно и уверенно, чтобы публично рассказать об этом», — цитирует Зверева Süddeutsche Zeitung.

Также теннисист заявил о создании благотворительного фонда, который будет помогать детям с диабетом.

«Я нахожусь в привилегированном положении, ведя жизнь так, как всегда хотел. Я всегда хотел играть в теннис, ездить на турниры по всему миру и быть одним из лучших теннисистов в мире. Я намерен добиться успеха. Я всем обязан своим родителям и брату, которые всегда безоговорочно поддерживали меня на моем пути и продолжают поддерживать сегодня», — добавил спортсмен.