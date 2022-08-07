Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.08
Клермон Фут
ПСЖ
05
Футбол. Премьер-лига
6.08
Краснодар
Локомотив
30
Футбол. Премьер-лига
6.08
Ахмат
Зенит
00
Футбол. Зарубежный
6.08
Эвертон
Челси
01
Футбол. Зарубежный
6.08
Боруссия Д
Байер
10
Футбол. Зарубежный
6.08
Страсбур
Монако
12
Футбол. Первый дивизион
6.08
СКА-Хабаровск
Акрон
30
Футбол. Премьер-лига
6.08
ЦСКА
Факел
41
Футбол. Зарубежный
6.08
Борнмут
Астон Вилла
20
Футбол. Зарубежный
6.08
Лидс
Вулверхэмптон
21
Футбол. Зарубежный
6.08
Ньюкасл Юнайтед
Ноттингем Форест
20
Футбол. Зарубежный
6.08
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
41
Футбол. Зарубежный
6.08
Аугсбург
Фрайбург
04
Футбол. Зарубежный
6.08
Боруссия М
Хоффенхайм
31
Футбол. Зарубежный
6.08
Бохум
Майнц
12
Футбол. Зарубежный
6.08
Унион Б
Герта
31
Футбол. Зарубежный
6.08
Вольфсбург
Вердер
22
Футбол. Премьер-лига
6.08
Урал
Спартак
02
Футбол. Зарубежный
6.08
Фулхэм
Ливерпуль
22
Футбол. Первый дивизион
6.08
Енисей
Велес
21
Все события
Фоторепортажи
11«Барселона» победила «Реал» в товарищеском класико
15Баскетбольный «Зенит» по-чемпионски закрыл сезон
00:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самсонова вышла в финал турнира в Вашингтоне

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.

Наверх
Источник: Reuters

Самсонова в полуфинале обыграла китаянку Ван Синьюй со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут.

Соперницей россиянки по финалу станет шестая ракетка турнира эстонка Кая Канепи. Самсонова во второй раз в карьере дошла до финала на турнирах WTA. В первый раз она выиграла турнир в Берлине в 2021 году.

 Обложка Voguе и смерть в нищете: страшная история советской чемпионки
Больше секса: как одеваются и раздеваются фигуристки
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь