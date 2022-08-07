Самсонова вышла в финал турнира в Вашингтоне
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
Самсонова в полуфинале обыграла китаянку Ван Синьюй со счетом 6:1, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут.
Соперницей россиянки по финалу станет шестая ракетка турнира эстонка Кая Канепи. Самсонова во второй раз в карьере дошла до финала на турнирах WTA. В первый раз она выиграла турнир в Берлине в 2021 году.