Первый титул в сезоне, да еще и с «баранкой»! Медведев прервал серию поражений в финалах

Даниил Медведев смог прервать серию поражений в финалах и завоевал первый титул в сезоне. В финале турнира в Мексике россиянин навесил «баранку» прошлогоднему победителю Кэмерону Норри.

На первой неделе августа в мужском туре сложилась уникальная ситуация — сетки обоих турниров возглавили российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Первая ракетка мира Медведев стал лидером посева на турнире ATP-250 в Лос-Кабосе, а восьмой номер рейтинга Рублёв — на соревнованиях ATP-500 в Вашингтоне. Андрей уверенно прошёл по сетке в столице США в полуфинал без потери сета, обыграв таких теннисистов, как британец Джек Дрэйпер и американцы Максим Кресси и Джеффри-Джон Вулф.

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В матче за выход в финал соперником Рублёва стал японец Йосихито Нисиока, 96-я ракетка мира, который в третьем круге заставил зачехлить ракетку Карена Хачанова (седьмой номер посева). Кроме того, Нисиока обыграл американца Дженсона Бруксби, австралийца Алекса де Минора (11) и британца Даниэля Эванса (16). На этом японец не остановился и в двух сетах справился с Рублёвым — 6:3, 6:4. Кстати, это всего лишь третья победа в карьере 26-летнего Йосихито над игроком топ-10. В решающем матче Нисиока сразится с финалистом Уимблдона Ником Кирьосом.

Что касается Медведева, то Лос-Кабос стал его первым турниром после полуторамесячного перерыва. И Даниил уверенно прошёл по сетке до самого финала, обыграв австралийца Ринки Хидзикату, литовца Ричардаса Беранкиса и серба Миомира Кецмановича (4). Самым тяжёлым на пути к решающему матчу был поединок с Кецмановичем, в котором россиянин в первом сете вырвал победу на тай-брейке — 7:6, 6:1. Кстати, благодаря этому результату Медведев обезопасил своё лидерство в рейтинге как минимум до окончания «Мастерса» в Цинциннати, то есть до 22 августа.

После победы над Кецмановичем россиянин поделился своим мнением по поводу прошедшего поединка:

Это был очень тяжёлый матч. Он отлично начал, весь первый сет прошёл на высочайшем уровне. Так много сложно заработанных очков, так много розыгрышей, где я чувствовал, что близок к тому, чтобы потерять преимущество. Тай-брейк тоже был великолепен. Я не из тех парней, которые часто просят толпу подбадривать меня. Но я выиграл потрясающее очко (в начале тай-брейка), поэтому подумал: «Этот момент был очень хорош, давайте попробуем это подчеркнуть».

Соперником Даниила по решающему матчу стал британец Кэмерон Норри (3). Ранее теннисисты встречались лишь однажды — на «Мастерсе» в Шанхае-2019 уверенно победил Медведев — 6:3, 6:1. Тут необходимо добавить, что Норри — прошлогодний чемпион этого турнира, причём титул в Лос-Кабосе стал для него первым в карьере. С тех пор британец добился огромного прогресса — выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и даже дебютировал на Итоговом чемпионате ATP.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук в интервью «Чемпионату» поделился ожиданиями от финала: «У Даниила могут возникнуть психологические проблемы в финале, но мне кажется, что всё будет в порядке. Даниил настроен на титул, уверенно дошёл до финала и находится в очень неплохой форме. Мне кажется, что Даниил спокойно обыграет Норри, не отдав ему даже сета. Медведев должен подтвердить свой класс — более высокий, чем у британца. Всё в этом матче на стороне Даниила».

Стартовый сет получился упорным. Даниил первым сделал брейк — 3:2, но соперник тут же отыгрался — 3:3. Россиянин проявил упорство, вновь добился преимущества, однако во время подачи на партию при счёте 5:4 упустил двойной сетбол и позволил сопернику выровнять ситуацию — 5:5. В первом же розыгрыше следующего гейма россиянин получил небольшую травму — ссадину на руке. Тут же пришёл на корт врач, который обработал рану. А эта пауза в игре, похоже, помогла Даниилу собраться с новыми силами и уверенно довести партию до победы — 7:5 за 55 минут. Этот настрой россиянину удалось сохранить до самого конца — он брал гейм за геймом и сумел навесить Норри обидную «баранку» — 7:5, 6:0 за 1 час 21 минуту.