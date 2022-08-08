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00:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Самсонова выиграла турнир WTA в Вашингтоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Кайю Канепи из Эстонии в финале Washington Open. Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

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Источник: Reuters

23-летняя Самсонова занимает 60-еместо рейтинга WTA. На ее счету теперь две победы на турнирах ассоциации, она вместе с российской сборной в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг. 36-летняя Канепи находится на 37-й строчке рейтинга теннисисток. На ее счету четыре титула WTA.

Washington Open — турнир категории WTA 250, проводится на покрытии «хард». Призовой фонд превышает $251 тыс.

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