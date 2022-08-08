Самсонова выиграла турнир WTA в Вашингтоне

23-летняя Самсонова занимает 60-еместо рейтинга WTA. На ее счету теперь две победы на турнирах ассоциации, она вместе с российской сборной в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг. 36-летняя Канепи находится на 37-й строчке рейтинга теннисисток. На ее счету четыре титула WTA.