Самсонова выиграла турнир WTA в Вашингтоне
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Кайю Канепи из Эстонии в финале Washington Open. Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3.
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Кайю Канепи из Эстонии в финале Washington Open. Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3.
23-летняя Самсонова занимает 60-еместо рейтинга WTA. На ее счету теперь две победы на турнирах ассоциации, она вместе с российской сборной в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг. 36-летняя Канепи находится на 37-й строчке рейтинга теннисисток. На ее счету четыре титула WTA.
Washington Open — турнир категории WTA 250, проводится на покрытии «хард». Призовой фонд превышает $251 тыс.