Золотой дубль. Касаткина и Самсонова взяли по титулу в США

Турнир WTA в Вашингтоне (США). Женщины. Финал

Людмила Самсонова (Россия) — Кайла Канепи (Эстония, 6) — 4:6, 6:3, 6:3.

Турнир WTA Сан-Хосе. Женщины. Финал

Дарья Касаткина (Россия, 7) — Шелби Роджерс (США) — 6:7 (2:7), 6:1, 6:2.

Теннисные сутки начались с победы Даниила Медведева в Лос-Кабосе, а закончились титулами Людмилы Самсоновой в Вашингтоне и Дарьи Касаткиной в Сан-Хосе. Американо-мексиканские земли пока очень плодородны для россиян. Согласимся с Шамилем Тарпищевым: приятно, когда наши теннисисты побеждают в такие непростые времена для российского спорта.

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Игра двух поколений

Людмила Самсонова — перспективная теннисистка, которая сразу приходит на ум, если вспоминать прошлогоднее выступление сборной России на Кубке Билли Джин Кинг. Проблема Самсоновой в том, что она уже не первый год ходит в подающих надежды. Людмиле пока сложно выступать стабильно на хорошем уровне, поэтому местами ее игра очень яркая, агрессивная, запоминающаяся, но после каждого пика незамедлительно следует спад. Именно из-за этого россиянка откатилась в рейтинге WTA на 60-е место — по ходу сезона ей не удалось защитить рейтинговые очки. Тем не менее сейчас как раз яркий для нее период, когда Самсонова радует своим теннисом. Главное, чтобы в Торонто, Цинциннати и Нью-Йорке это не сыграло с ней злую шутку.

В соперницы Людмиле досталась непростая теннисистка — эстонка Кайла Канепи. Ее карьера — это американские горки. Она уже завершала карьеру из-за проблем со здоровьем и снова возвращалась, сначала на турниры ITF, чуть позже — в WTA. Несмотря на возраст, объясняющий не столь большую скорость и мощь игры, эстонку списывать со счетов было нельзя: уж очень она хотела взять титул Женской теннисной ассоциации впервые с 2013 года. Отметим, что по стилю игры Кайла похожа на Самсонову: обе девушки заточены на атакующий теннис.

Их единственная предыдущая встреча произошла на Уимблдоне в прошлом году, в очередной яркий отрезок карьеры Самсоновой. Россиянка стремительно выиграла матч со счетом 6:4, 6:2, в котором она контролировала ситуацию от начала до конца. Учитывая то, в какой теннис играет Людмила, сейчас Канепи старалась избегать длинных розыгрышей, которые физически ее утомляли бы.

Жаркий Вашингтон

Первый сет был более-менее равным по силам (и по статистике) с небольшим перевесом в сторону эстонки в последнем гейме: в важнейший момент Самсонова провалила свою подачу. Здесь же Людмила совершила грубейшие ошибки с бэкхенда, в результате чего Канепи получила свой сетбол и реализовала его.

В начале второй партии девушки не сбавили оборотов ни в физическом плане, ни в игровом. Упорный теннис на равных, эйсы с обеих сторон. В шестом гейме насторожили проблемы Людмилы на подаче, взявшиеся вновь из ниоткуда, но теннисистка взяла себя в руки и отыграла брейк-пойнт у Канепи, а чуть позже наконец-то сделала брейк. Эстонка не смогла прийти в себя после этих розыгрышей и начала допускать слишком большое количество ошибок: мячи либо вылетали в аут, либо попадали в сетку.

Девушки обменялись геймами под ноль в начале третьего сета. Далее розыгрыши уже не были столь стремительными, обе теннисистки допускали невынужденные ошибки. После пятого гейма Канепи взяла медицинский тайм-аут: у эстонки возникла боль в районе косой мышцы живота. Самсонова тем временем охлаждалась пакетом со льдом — на корте в Вашингтоне было очень жарко (32 градуса по Цельсию). И после этого перерыва Кайла, грубо говоря, посыпалась: она отдала свою подачу, причем без особых усилий со стороны Людмилы, чисто за счет своих ошибок. Что имеем в итоге: Самсонова взяла второй титул в своей карьере (и первый на харде). С понедельника россиянка вернется в топ-50 рейтинга WTA.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oB4iXAbMONU" title="Kaia Kanepi vs. Liudmila Samsonova | 2022 Washington, D.C. Final | WTA Match Highlights" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Секрет успеха Касаткиной

За тысячи километров от Вашингтона, в неофициальной столице Кремниевой долины городе Сан-Хосе за свой титул и уже 500 рейтинговых очков сражались Дарья Касаткина и Шелби Роджерс. В прошлом году россиянке не удалось покорить местные корты: в финале она проиграла Даниэль Коллинз. В этот раз удача была на ее стороне.

Путь американки к финалу был тернист — Андрееску, Саккари, Анисимова и Кудерметова. За прошедшие матчи Шелби не отдала ни сета, поэтому можно смело говорить о пике ее формы на этом турнире — теннисистка вышла в свой первый финал сезона. Учитывая то, как подходили к матчу девушки, они обе заслуживали этого трофея, но это не парный разряд, чемпион только один. И в данный момент Дарья оказалась сильнее.

Высококачественный теннис с обеих сторон, но счет отлично отражает то, насколько отличные друг от друга получились первые два сета. Примерно равный уровень игры в первом и абсолютно подавляющая, сокрушающая Касаткина во втором. Россиянка более стабильно играла на задней линии с небольшим количеством ошибок (если брать в расчет вторые два сета). В конечном итоге решающую роль сыграли концентрация и физическая форма. Как это было с Рыбакиной и Соболенко, Касаткина перевернула ход игры во второй партии, воспользовавшись спадом Роджерс. Чувство усталости у девушек появилось только к середине третьей партии, но Дарья не расслаблялась. Сделав брейк в самом начале, россиянка закрыла матч через 2 часа и 32 минуты.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LkoJ-98RqCE" title="Shelby Rogers vs. Daria Kasatkina | 2022 San Jose Final | WTA Match Highlights" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Триумфальное возвращение в десятку лучших

После праздничного валяния на корте девушки обменялись комплиментами на награждении. Шелби сказала пару добрых слов и даже расплакалась: «Поздравляю Дашу и ее команду, абсолютно заслуженная победа, ты провела великолепную неделю в Сан-Хосе. Надеюсь скоро снова увидеться на корте. Ты вдохновляешь меня тем, что ты делаешь… Не знаю, есть ли здесь есть те, кто увлекаются гольфом, но один знаменитый гольфист сказал, что победитель — это лузер, который никогда не сдается. Я вернусь в следующем году».

Дарья также поздравила Шелби и ее команду с достигнутым результатом: «Желаю тебе самого лучшего, хочу разделить с тобой еще финал. Также спасибо всем, кто организовал этот турнир. Спасибо моей команде, что постоянно поддерживаете меня, я вас люблю, даже если мы ссоримся. Желаю всем любви, счастья и мир этому миру».

Дарья впервые в карьере становится девятой ракеткой мира. Она вернулась в топ-10 впервые с сентября 2018 года. Это пятый титул 25-летней россиянки в общей сложности и первый в сезоне. Касаткина стала первой женщиной, дважды подряд вышедшей в финал в Сан-Хосе с тех пор, как Серена Уильямс выиграла этот турнир в сезонах 2011 и 2012 годов. После таких результатов надеемся, что никто больше не будет говорить, что теннис — чуждый для России вид спорта.

И напоследок. Создалось впечатление, что Дарья после шквала критики, который обрушился на нее после заявлений о возможной смене спортивного гражданства и своей ориентации, аккумулировала всю эту отрицательную энергию, которая витает в медиапространстве вокруг нее, и преобразовала в свое преимущество. Она стала чувствовать себя уверенней и свободней. Хорошо бы этот запал не пропал в ближайшее время: впереди большие турниры в Торонто и Цинциннати и долгожданный US Open.