Российская теннисистка Касаткина выиграла турнир в США

В финальной встрече, которая прошла в ночь на понедельник, 8 августа, представительница России обыграла американку Шелби Роджерс. В первом сете Касаткина уступила со счетом 6:7, а затем взяла две партии — 6:1, 6:2. Спортсменки провели на корте 2 часа и 32 минуты.