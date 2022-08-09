Серена Уильямс в 40 лет побила очередной рекорд

Для легендарной американки эта победа стала 35-й на Открытом чемпионате Канады, что является абсолютным рекордом среди женщин (Opta).

Уильямс 40 лет. За свою карьеру она выиграла 4 золотых медали Олимпиады в одиночном (1) и парном разрядах (3). Также Серена является единственная как среди женщин, так и среди мужчин обладательницей карьерного «Золотого шлема» (4 Больших шлема и Олимпиада) в одиночном и парном разрядах.