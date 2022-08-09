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00:43 (мск), источник: Sport24

Серена Уильямс в 40 лет побила очередной рекорд

Американская теннисистка Серена Уильямс в понедельник (8 августа) победила испанку Нурию Парризас-Диас на старте турнира в Торонто (WTA-1000) со счетом 6:3, 6:4.

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Для легендарной американки эта победа стала 35-й на Открытом чемпионате Канады, что является абсолютным рекордом среди женщин (Opta).

Уильямс 40 лет. За свою карьеру она выиграла 4 золотых медали Олимпиады в одиночном (1) и парном разрядах (3). Также Серена является единственная как среди женщин, так и среди мужчин обладательницей карьерного «Золотого шлема» (4 Больших шлема и Олимпиада) в одиночном и парном разрядах.

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