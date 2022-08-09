Серена Уильямс заявила о скором завершении карьеры

«Думаю, уже виден свет в конце тоннеля. Я приближаюсь к этому свету. Не могу дождаться, когда уже до него доберусь. Этот свет — свобода. Я люблю играть в теннис — это потрясающе. Но вы же понимаете, что я не могу делать это вечно», — цитирует Уильямс пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).