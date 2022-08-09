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10:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Серена Уильямс заявила о скором завершении карьеры

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс намекнула на завершение своей спортивной карьеры, заявив, что не может играть вечно.

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Источник: AFP 2022

В понедельник Уильямс вышла во второй раунд турнира категории WTA 1000 в Торонто (Канада), победив испанку Нурию Парризас-Диас.

«Думаю, уже виден свет в конце тоннеля. Я приближаюсь к этому свету. Не могу дождаться, когда уже до него доберусь. Этот свет — свобода. Я люблю играть в теннис — это потрясающе. Но вы же понимаете, что я не могу делать это вечно», — цитирует Уильямс пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Уильямс не играла в туре WTA с лета 2021 года. В конце июня 40-летняя теннисистка заявилась на Уимблдонский турнир, но не смогла пройти первый круг, проиграв француженке Хармони Тан. В июле американка выбыла из рейтинга WTA. Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.

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