Серена Уильямс заявила о скором завершении карьеры
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс намекнула на завершение своей спортивной карьеры, заявив, что не может играть вечно.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс намекнула на завершение своей спортивной карьеры, заявив, что не может играть вечно.
В понедельник Уильямс вышла во второй раунд турнира категории WTA 1000 в Торонто (Канада), победив испанку Нурию Парризас-Диас.
«Думаю, уже виден свет в конце тоннеля. Я приближаюсь к этому свету. Не могу дождаться, когда уже до него доберусь. Этот свет — свобода. Я люблю играть в теннис — это потрясающе. Но вы же понимаете, что я не могу делать это вечно», — цитирует Уильямс пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).
Уильямс не играла в туре WTA с лета 2021 года. В конце июня 40-летняя теннисистка заявилась на Уимблдонский турнир, но не смогла пройти первый круг, проиграв француженке Хармони Тан. В июле американка выбыла из рейтинга WTA. Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.