Касаткина не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Торонто

ТАСС, 10 августа. Россиянка Дарья Касаткина в среду уступила канадке Бьянке Андрееску в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Андрееску, у которой нет номера посева. Касаткина была посеяна под 11-м номером. Во втором круге Андрееску встретится с представительницей Франции Ализе Корне.

Касаткиной 25 лет, она занимает девятое место в рейтинге WTA — самое высокое на данный момент среди российских теннисисток. На ее счету пять титулов WTA. Лучшим результатом Касаткиной на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году.

Андрееску 22 года, в рейтинге WTA она идет 53-й. На счету канадки три титула под эгидой ассоциации. В 2019 году Андрееску стала победительницей Открытого чемпионата США.