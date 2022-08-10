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15:24 (мск), источник: ТАСС

Касаткина не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Торонто

Первая ракетка России уступила канадке Бьянке Андрееску.

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Источник: Reuters

ТАСС, 10 августа. Россиянка Дарья Касаткина в среду уступила канадке Бьянке Андрееску в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу Андрееску, у которой нет номера посева. Касаткина была посеяна под 11-м номером. Во втором круге Андрееску встретится с представительницей Франции Ализе Корне.

Касаткиной 25 лет, она занимает девятое место в рейтинге WTA — самое высокое на данный момент среди российских теннисисток. На ее счету пять титулов WTA. Лучшим результатом Касаткиной на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году.

Андрееску 22 года, в рейтинге WTA она идет 53-й. На счету канадки три титула под эгидой ассоциации. В 2019 году Андрееску стала победительницей Открытого чемпионата США.

Турнир в Торонто относится к серии WTA 1 000 и проводится на покрытии «хард». Его действующей победительницей является итальянка Камила Джорджи. Общий призовой фонд турнира составляет $2,7 млн.

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