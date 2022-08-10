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08:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрееску извинилась за своё поведение во время встречи с Касаткиной на турнире в Торонто

53-я ракетка мира Бьянка Андрееску высказалась о проблемах по ходу поединка с россиянкой Дарьей Касаткиной в первом круге турнира WTA-1000 в Торонто.

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Источник: AFP 2022

Андрееску во время игры брала медицинский тайм-аут в конце первой партии и продолжительный перерыв после стартового сета.

«Не хочу казаться драматичной, но на корте у меня был полный хаос. Прошу прощения за то, как я себя вела. Я чувствовала себя очень плохо. Не знаю, в чём дело. Я приехала сюда спустя три года после титула, играла против отличной оппонентки. Может быть, очень много съела перед игрой. Не знаю, что за чертовщина. Я никогда раньше так себя не чувствовала. Но вернемся к поединку. Она играла очень здорово, невероятно стабильно. И я просто рада, что была достаточно сильна психологически, чтобы победить в двух сетах. Для меня это было важнее всего», — цитирует канадскую теннисистку Tennis Channel.

Напомним, что чемпионка US Open — 2019 сегодня, 10 августа, переиграла девятую ракетку планеты Дарью Касаткину со счётом 7:6 (5), 6:4. Во втором круге престижных канадских соревнований Андрееску сразится с Ализе Корне из Франции.

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