Андрееску извинилась за своё поведение во время встречи с Касаткиной на турнире в Торонто

«Не хочу казаться драматичной, но на корте у меня был полный хаос. Прошу прощения за то, как я себя вела. Я чувствовала себя очень плохо. Не знаю, в чём дело. Я приехала сюда спустя три года после титула, играла против отличной оппонентки. Может быть, очень много съела перед игрой. Не знаю, что за чертовщина. Я никогда раньше так себя не чувствовала. Но вернемся к поединку. Она играла очень здорово, невероятно стабильно. И я просто рада, что была достаточно сильна психологически, чтобы победить в двух сетах. Для меня это было важнее всего», — цитирует канадскую теннисистку Tennis Channel.



Напомним, что чемпионка US Open — 2019 сегодня, 10 августа, переиграла девятую ракетку планеты Дарью Касаткину со счётом 7:6 (5), 6:4. Во втором круге престижных канадских соревнований Андрееску сразится с Ализе Корне из Франции.