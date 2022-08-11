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00:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Арина Соболенко уверенно вышла в третий круг турнира в Торонто, где сразится с Кори Гауфф

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

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Источник: AFP 2022

В стартовом для себя матче Соболенко (6) обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Соболенко четыре раза подала навылет, допустила 16 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. Соррибес-Тормо не выполнила ни одного эйса. На её счету четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

В следующем раунде Соболенко сразится с 18-летней американкой Кори Гауфф (10).

Призовой фонд соревнований в Торонто составил $ 2 527 250. Их действующей чемпионкой является итальянка Камила Джорджи.

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