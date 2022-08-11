Медведев проиграл Кирьосу во втором круге турнира в Монреале

Игра длилась 2 часа. 27-летний австралиец сделал 12 подач навылет, допустил 4 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету 26-летнего россиянина — 13 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.