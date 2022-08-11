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00:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев проиграл Кирьосу во втором круге турнира в Монреале

Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл россиянина Даниила Медведева во втором круге турнира в Монреале со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 6:2.

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Источник: USA Today Sports

Игра длилась 2 часа. 27-летний австралиец сделал 12 подач навылет, допустил 4 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету 26-летнего россиянина — 13 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В третьем круге Кирьос сыграет с победителем в паре Алекс Де Минаур (Австралия) — Григор Димитров (Болгария, 15).

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