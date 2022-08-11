Медведев после раннего вылета в Монреале: Надеюсь хорошо сыграть в Цинциннати и на US Open. И под «хорошо» я подразумеваю победу

«Сейчас трудно рассуждать. Я только проиграл. После поражения ты всегда недоволен, уверенности в себе не хватает. Конечно, ближайшие два-три дня будет трудно тренироваться, понимая, что все остальные еще играют в Монреале, борются за 1000 очков, за титул на “Мастерсе”.



В то же время у меня в карьере было много тяжелых моментов, и этот точно не самый тяжелый. Я постараюсь хорошо подготовиться к Цинциннати. Я люблю их мячи, их быстрые корты. Это не изменится.



Я надеюсь хорошо сыграть в Цинциннати. Надеюсь хорошо сыграть на US Open. И под “хорошо” я подразумеваю победу. Но есть много сильных ребят. Тот же Ник, Карлос [Алькарас], который сегодня проиграл, но может победить в Цинциннати, на US Open. Стефанос [Циципас]. Может быть, Саша [Зверев] вернется на US Open. Рафа [Надаль]. Мы не знаем, что будет с Новаком [Джоковичем]. Но много сильных ребят.



Я хочу показать свой лучший теннис, что сегодня мне не удалось».