Соболенко проиграла в третьем круге турнира в Торонто

В матче третьего круга Соболенко, посеянная под 6-м номером, проиграла американке Кори Гауфф. Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу 10-й ракетки турнира. Теннисистки провели на корте 3 часа 11 минут.