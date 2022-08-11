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21:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболенко проиграла в третьем круге турнира в Торонто

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В матче третьего круга Соболенко, посеянная под 6-м номером, проиграла американке Кори Гауфф. Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу 10-й ракетки турнира. Теннисистки провели на корте 3 часа 11 минут.

В четвертьфинале Гауфф сыграет с победительницей матча между швейцаркой Джил Тайхман и представительницей Румынии Симоной Халеп (15-й номер посева).

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