Соболенко проиграла в третьем круге турнира в Торонто
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Торонто, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.
В матче третьего круга Соболенко, посеянная под 6-м номером, проиграла американке Кори Гауфф. Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу 10-й ракетки турнира. Теннисистки провели на корте 3 часа 11 минут.
В четвертьфинале Гауфф сыграет с победительницей матча между швейцаркой Джил Тайхман и представительницей Румынии Симоной Халеп (15-й номер посева).