Джокович пропустит турнир серии «Мастерс» в Цинциннати

Ранее Джокович из-за отказа вакцинироваться не был допущен до первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open. В августе по этой же причине он пропустил турнир серии «Мастерс» в канадском Монреале.

Двукратный победитель турнира в Цинциннати пропустит соревнования второй год подряд. В аналогичный период прошлого года серб решил сосредоточиться на выступлении на Олимпийских играх в Токио. В этом году место Джоковича в основной сетке займет американец Брэндон Накасима, который должен был выступить на турнире по wild card.