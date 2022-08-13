Джокович пропустит турнир серии «Мастерс» в Цинциннати
Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович пропустит теннисный турнир серии «Мастерс» в американском Цинциннати, который стартует в воскресенье, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович пропустит теннисный турнир серии «Мастерс» в американском Цинциннати, который стартует в воскресенье, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Ранее Джокович из-за отказа вакцинироваться не был допущен до первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open. В августе по этой же причине он пропустил турнир серии «Мастерс» в канадском Монреале.
Двукратный победитель турнира в Цинциннати пропустит соревнования второй год подряд. В аналогичный период прошлого года серб решил сосредоточиться на выступлении на Олимпийских играх в Токио. В этом году место Джоковича в основной сетке займет американец Брэндон Накасима, который должен был выступить на турнире по wild card.
Турнир в Цинциннати также пропустит прошлогодний победитель немецкий теннисист Александр Зверев, который восстанавливается после травмы, полученной в начале июня в полуфинале «Ролан Гаррос». Из-за травм в Цинциннати не сыграют француз Гаэль Монфис, американец Рейлли Опелка, немец Оскар Отте и австриец Доминик Тим.