Теннисист Медведев объяснил конфликт с оскорбившим его фанатом

Спортсмен заявил, что не потерпит оскорблений в свой адрес. «Я никогда не позволю кому-то кричать гадости, не пройду мимо, ничего не ответив. Я подошел и сказал: “В чем твоя проблема? Ты не должен этого делать”» — рассказал он. Медведев обратил внимание на то, что обратной стороной популярности является большое количество критики со стороны незнакомцев.