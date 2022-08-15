Рыбакина сыграет с экс-первой ракеткой мира после победы в США

В стартовом матче Рыбакина обыграла 26-летнюю Маяр Шериф из Египта (6:3, 6:2). Встреча продолжалась час и 12 минут.

23-летняя казахстанка пять раз подала навылет и совершила две двойные ошибки. Показатели ее соперницы — 3−1.