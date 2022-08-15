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15 августа, источник: Спорт-Экспресс

Мария Шарапова показала, как читает сыну Теодору стихи Маяковского

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова в соцсетях показала трогательное видео с сыном.

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Шараповой в социальной сети задали вопрос: «Какие из прочитанных в последнее время романов ей понравились». Она ответила: «Единственные романы, которые я сейчас читаю».

15 июля Шарапова рассказала, что впервые стала мамой. Сына назвали Теодор.

Девушка завершила карьеру в феврале 2020 года. 35-летняя россиянка дважды выигрывала «Ролан Гаррос», а также по одном разу становилась чемпионкой Australian Open, Уимблдона и US Open.

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