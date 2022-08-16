Болельщицу с флагом Украины выгнали с матча российских теннисисток

На видео, опубликованном в Twitter журналистом Беном Ротенбергом, болельщица с флагом Украины сидела на трибунах. По ходу матча, согласно данным источника, одна из теннисисток обратила на нее внимание судьи. Арбитр встречи попросила болельщицу убрать флаг, но та отказалась.

Как отмечает Ротенберг, спустя некоторое время женщина покинула трибуны и стала прогуливаться с флагом по территории теннисного комплекса. Затем один из сотрудников службы безопасности попросил ее убрать флаг в свою машину, что она и сделала. После этого ей разрешили вернуться на трибуны.