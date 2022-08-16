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00:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Болельщицу с флагом Украины выгнали с матча российских теннисисток

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Болельщицу с флагом Украины попросили удалиться с трибун во время матча квалификации турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати между российскими теннисистками Анастасией Потаповой и Анной Калинской.

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Источник: Спорт РИА Новости

На видео, опубликованном в Twitter журналистом Беном Ротенбергом, болельщица с флагом Украины сидела на трибунах. По ходу матча, согласно данным источника, одна из теннисисток обратила на нее внимание судьи. Арбитр встречи попросила болельщицу убрать флаг, но та отказалась.

Как отмечает Ротенберг, спустя некоторое время женщина покинула трибуны и стала прогуливаться с флагом по территории теннисного комплекса. Затем один из сотрудников службы безопасности попросил ее убрать флаг в свою машину, что она и сделала. После этого ей разрешили вернуться на трибуны.

Несмотря на победу Калинской (7:5, 6:1), Потапова также попала в основную сетку турнира в качестве «лаки-лузера».

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