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10:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов уступил в первом круге теннисного турнира в Цинциннати

Россиянин Карен Хачанов не смог выйти во второй круг теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 6,2 миллиона долларов.

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Источник: AFP 2022

В своем стартовом матче 26-летний Хачанов проиграл американцу Себастьяну Корде со счетом 3:6, 4:6. Соперники провели на корте 1 час 24 минуты.

Во втором круге 22-летний Корда, получивший wild card от организаторов турнира, встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

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