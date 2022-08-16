Хачанов уступил в первом круге теннисного турнира в Цинциннати
Россиянин Карен Хачанов не смог выйти во второй круг теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 6,2 миллиона долларов.
Россиянин Карен Хачанов не смог выйти во второй круг теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 6,2 миллиона долларов.
В своем стартовом матче 26-летний Хачанов проиграл американцу Себастьяну Корде со счетом 3:6, 4:6. Соперники провели на корте 1 час 24 минуты.
Во втором круге 22-летний Корда, получивший wild card от организаторов турнира, встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.