Хачанов уступил в первом круге теннисного турнира в Цинциннати

Хачанов уступил в первом круге теннисного турнира в Цинциннати

Россиянин Карен Хачанов не смог выйти во второй круг теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 6,2 миллиона долларов.