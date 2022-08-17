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10:31 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати

Россиянин победил нидерландца Ботика ван-де Зандсхулпа со счетом 6:4, 7:5.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 17 августа. Российский теннисист Даниил Медведев победил нидерландца Ботика ван-де Зандсхулпа в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати. Встреча прошла в среду.

Матч закончился со счетом 6:4, 7:5 в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. В следующем круге он сыграет с победителем встречи между канадцем Денисом Шаповаловым и американцем Томми Полом.

Медведеву 26 лет, он является первой ракеткой мира. На счету россиянина 14 титулов под эгидой ATP. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США (2021), в том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Ван де Зандсхулпу 26 лет, он занимает 24-е место в мировом рейтинге, на его счету нет титулов под эгидой ATP. Лучшим результатом нидерландца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2021 года, тогда он проиграл Медведеву (3:6, 0:6, 6:4, 5:7).

Турнир в Цинциннати проводится на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Действующим победителем является представитель Германии Александр Зверев. Общий призовой фонд турнира составляет $6,2 млн. Соревнования завершатся 21 августа.

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