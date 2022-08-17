Карацев не сумел выйти в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати

ТАСС, 17 августа. Россиянин Аслан Карацев проиграл аргентинцу Диего Шварцману в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати. Встреча прошла в среду.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 6:2 в пользу Шварцмана, который посеян на турнире под 13-м номером. В третьем круге он встретится с победителем матча между представителем Греции Стефаносом Циципасом (четвертый номер посева) и сербом Филипом Крайиновичем (без номера посева).

Карацеву 28 лет, он занимает 38-е место в рейтинге ATP, на его счету три титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2021). На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте.

Шварцману 30 лет, он находится на 16-м месте мирового рейтинга. На его счету четыре победы на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом аргентинца на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2020 года.