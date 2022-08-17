Текущие события
Футбол. Кубок России
14:30
Темп
Динамо Брл
Футбол. Кубок России
15:00
Коломна
Сатурн
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Ставрополь
Армавир
Футбол. Кубок России
18:30
2DROTS
Чертаново
Футбол. Кубок России
19:00
Электрон ВН
СШ-7 Карелия
Футбол. Кубок России
19:00
Нэфис
Химик-Август
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
19:00
Финляндия U20
Германия U20
Футбол. Кубок России
19:30
Сахалинец
Балашиха
Футбол. Еврокубки
19:45
Карабах
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
19:45
Юргорден
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
22:00
Маккаби Хайфа
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Бенфика
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
22:30
Швеция U20
Латвия U20
Все события
Фоторепортажи
29«Зенит» и ЦСКА выдали ярчайший матч в Санкт-Петербурге
22500-я победа «Спартака» в ЧР
11:47 (мск), источник: ТАСС

Карацев не сумел выйти в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати

Россиянин уступил аргентинцу Диего Шварцману.

Наверх
Источник: AP 2022

ТАСС, 17 августа. Россиянин Аслан Карацев проиграл аргентинцу Диего Шварцману в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Цинциннати. Встреча прошла в среду.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 6:2 в пользу Шварцмана, который посеян на турнире под 13-м номером. В третьем круге он встретится с победителем матча между представителем Греции Стефаносом Циципасом (четвертый номер посева) и сербом Филипом Крайиновичем (без номера посева).

Карацеву 28 лет, он занимает 38-е место в рейтинге ATP, на его счету три титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2021). На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте.

Шварцману 30 лет, он находится на 16-м месте мирового рейтинга. На его счету четыре победы на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом аргентинца на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2020 года.

Турнир в Цинциннати проводится на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Действующим победителем является представитель Германии Александр Зверев. Общий призовой фонд турнира составляет $6,2 млн. Соревнования завершатся 21 августа.

 Бой Гассиева в Сербии состоится, несмотря на политическую ситуацию
Выступавшая за Грузию бегунья вернулась в Россию
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь