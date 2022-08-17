«Если настроение плохое, могу сразу же проиграть». Андрей Рублев чудом спас матч в Цинциннати

Перед стартом в США Андрей признавался, что в последнее время был не в самом хорошем эмоциональном состоянии, и переживал, что это может сказаться на игре: «Если у меня хорошее настроение, то даже в плохой форме могу показывать хороший теннис. Но даже если я в хорошей форме, а настроение плохое, то могу сразу же проиграть».

По первому сету могло показаться, что справиться с эмоциями у Рублева так и не получилось. Андрей много ошибался, бросал ракетки и в итоге уступил на тай-брейке. Во втором сете россиянин справился с нервами, но дело все равно дошло до тай-брейка. Правда, на этот раз победил Рублев. В решающей партии Андрей быстро взял подачу соперника и довел матч до победы. В третьем круге его соперником станет победитель пары Тейлор Фритц — Ник Кирьос.

За несколько часов до Рублева в Цинциннати играл еще один россиянин — Аслан Карацев. Он не смог пробиться дальше, уступив аргентинцу Диего Шварцману.

А вот Даниил Медведев уверенно выиграл свой первый матч. Важно понимать: кроме борьбы за титул, в Цинциннати он сражается за сохранение статуса первой ракетки мира. Если Даниил не пройдет третий круг, а Рафаэль Надаль при этом выиграет турнир, то уже в понедельник у рейтинга ATP сменится лидер. Им станет испанец.

«Мастерс» завершится 21 августа. Его призовой фонд составляет около $8,8 млн. Это почти на 30% больше, чем год назад. Победитель турнира заработает $970 000.