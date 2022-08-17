Радукану разгромила Азаренко во 2-м круге турнира в Цинциннати
Белорусская теннисистка, экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко потерпела разгромное поражение во 2-м круге турнира в Цинциннати.
Белорусская теннисистка, экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко потерпела разгромное поражение во 2-м круге турнира в Цинциннати.
Азаренко, 22-я ракетка мира, уступила британке Эмме Радукану, занимающей 13-е место в рейтинге WTA, со счетом 0:6, 2:6.
В следующем круге Радукану сыграет против американки Джессики Пегулы.