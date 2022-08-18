Калинская не сумела выйти в третий круг теннисного турнира в Цинциннати

Во втором круге Калинская встречалась с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко. При счете 3:6, 1:4 россиянка отказалась от продолжения матча.

В третьем круге Соболенко сыграет с американкой Шелби Роджерс.

Калинской 23 года, она занимает 69-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки нет титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Калинская не проходила дальше второго круга.

Соболенко 24 года, она располагается на седьмой позиции мирового рейтинга. На ее счету 10 титулов WTA. Спортсменка выходила в полуфинал Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2021 году.

В ночь на четверг в третий круг турнира в Цинциннати вышла россиянка Вероника Кудерметова. В матче второго круга она должна была встретиться с шестой ракеткой мира Симоной Халеп, но румынская теннисистка отказалась от игры из-за травмы. В третьем круге Кудерметова встретится с победительницей матча между Паулой Бадосой из Испании и Айлой Томлянович из Австралии.