Стрельба и шприцы у кортов: как сестрам Уильямс воспитывали характер

Про такие истории обычно говорят — заслуживает киносценария. Но именно эта реально его получила: о том, как в многодетной темнокожей семье выросли две культовые теннисистки, доминировавшие много лет в спорте, где темнокожих игроков за все время раз-два и обчелся, снят фильм «Король Ричард», вышедший на экраны в 2021 году.

А Ричард — это именно тот человек, который одним поздним вечером в начале 80-х решил, что будет учить детей играть в теннис. Даже то, как к нему пришла эта мысль — практически невероятное событие. Просто включил телевизор и случайно увидел, как румынская теннисистка Вирджиния Рузичи получает чек на 40 тысяч долларов за победу на турнире в Солт-Лейк-Сити.

«Я пошел к жене и сказал ей: теперь я знаю, как нам стать богатыми. Наши дети будут теннисистами», — вспоминал потом он.

И его жена Орасин поняла, что это не пустые слова, потому что уже на следующий день Ричард засел за план подготовки будущих звезд. Чтобы было понятно — сам он в теннис никогда не играл, а потом принялся смотреть обучающие видеозаписи. И потом уже, составив 80-страничный документ, где подробно изложил шаг за шагом, как его дочери станут великими теннисистками, стал их тренировать по тем же методикам, которые подглядел на кассетах.

Наверное, план научить теннису по видеоурокам, да еще и на таком амбициозном уровне, был бы обречен на провал точно так же, как невозможно нормально выучить иностранный язык по самоучителю. Но у Уильямса на этот счет было иное мнение. Воспитанию стойкости и упорства в достижении цели он посвятил отдельную часть своего плана. В котором было написано, что чем тяжелее будут условия тренировок Винус и Серены, тем крепче станет их характер.

Теперь понятно, почему сестры день за днем продолжали выходить на обшарпанные муниципальные корты серого пригорода Лос-Анджелеса Комптона, получившего в 70-х годах прошлого века печальное звание американской «столицы убийств». Семья Уильямс не была бедной и переехать в более приличное место могла себе позволить. Но Ричард решил с самого детства учить дочерей бороться с обстоятельствами.

«Нет другого места в мире хуже Комптона, — говорил он. — Но гетто сделает их несгибаемыми».

Поэтому если местная шпана начинала обзывать двух темнокожих девочек, без устали бьющих по мячу час за часом, старший Уильямс не вмешивался. Однажды оскорбления, которым подвергались сестры, даже шокировали одного из местных бандитских авторитетов, и он попытался вмешаться. «Я знаю, что делаю, — парировал Ричард. — Чтобы быть успешным, ты должен быть готов к неожиданностям. Критика достает из тебя лучшее». Сам он когда-то тоже прошел через крутые испытания. Как-то в Луизиане, где он вырос, прямо при нем линчевали его друга.

Потом сестры вспоминали, что окрестности кортов были усеяны шприцами, разбросанными местными наркоманами. Два-три раза в неделю во время тренировок где-то неподалеку раздавалась стрельба. Однажды — совсем рядом.

«Помню, как неподалеку остановилась машина, какой-то парень вылез из открытой крыши и принялся стрелять. Мы лежали на корте лицом вниз, пока он не успокоился и не уехал. Потом продолжили тренировку», — рассказывала Винус.

А в 2003 году такой же безумный стрелок убил старшую сестру Серены и Винус — Йетунде Прайс. Ей был всего 31 год, она сидела в своей машине. И это произошло всего в полутора километрах от тех самых кортов, на которых выросли выдающиеся теннисистки. В память о погибшей впоследствии семья Уильямс основала фонд помощи жертвам уличного насилия.

Детские уроки не прошли даром. В Комптоне Ричард позволял дочерям проглатывать обиды. Во Флориде, куда семья переехала для подготовки Винус и Серены для перехода в профессионалы, отец иногда брался судить их матчи и специально помогал соперницам, чтобы вызвать в девочках гнев и научить с ним справляться. А вот в профессиональном туре Ричард и его дочери жестко давали сдачи.

В 2001 году перед финалом одного из самых престижных турниров мира — в американском Индиан-Уэллсе — выходившую на корт Серену освистала публика. Затем таким же образом встретили и Винус с Ричардом, занявших места в ложе. Зрители были недовольны тем, что старшая сестра снялась с полуфинального матча против младшей. В то время многие подозревали, что в дерби Винус и Серена с подачи своего отца заранее договариваются о результате, чтобы не нарушать семейного равновесия.

«Все, что я в тот момент видела — это толпу белых богатых людей, похожую на линчевателей», — вспоминала потом Серена. Ричард говорил, что слышал и расовые оскорбления, в ответ на которые он погрозил толпе кулаком. Но младшую Уильямс это не остановило — она в трех партиях обыграла бельгийку Ким Клийстерс и взяла титул. «Это был тот день, когда ей пришлось вспомнить тренировки в Комптоне, через которые она прошла», — сказал тогда отец сестер.

Но после того дня ни Винус, ни Серена на турнир в Индиан-Уэллс долгие годы не приезжали. Бойкот сняли только в 2015-м. Слишком тяжелы были воспоминания. «Я несколько часов потом плакала в раздевалке», — признавалась младшая Уильямс.

Неудивительно, что благодаря жестоким урокам детства в этих двух теннисистках всегда жило обостренное чувство справедливости. Так, Серена к Международному женскому дню 2019 года написала статью, в которой подняла тему двойных стандартов в отношении к мужчинам и женщинам в спорте. Навеян материал был случаем из ее карьеры. На US Open 2018 года арбитр на вышке выписал младшей Уильямс предупреждение за якобы полученный сигнал от тренера с трибуны. В раздражении Серена ударила ракеткой о корт и поругалась с судьей, после чего получила еще одно замечание и в итоге проиграла японке Наоми Осаке.

«Женщин в такие моменты называют эмоциональными, истеричными и агрессивными, а для мужчин подобное поведение обходится без последствий, — отметила Уильямс в статье. — Это огромный барьер, с которым каждая женщина сталкивается ежедневно. И нам надо избавляться от подобных стереотипов».