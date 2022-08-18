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18:25 (мск), источник: Vesti.kz

Великая Серена Уильямс уходит из тенниса. Как она играла с соперницами из Казахстана

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс проводит последние недели в качестве действующей спортсменки. Предстоящий US Open станет заключительным турниром 40-летней Уильямс-младшей. Корреспондент Vesti.kz вспомнил о противостоянии Серены с казахстанскими соперницами.

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Источник: "Ролан Гаррос"

Серена навсегда вписала свое имя не только в историю тенниса, но и в историю мирового спорта в целом. На ее счету 38 побед на турнирах «Большого шлема» (23 — в одиночном разряде), 73 титула в одиночке на уровне WTA и «Шлемах», также Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой.

С казахстанскими соперницами Серена провела 15 одиночных матчей. Общее соотношение побед и поражение — 14:1, и символично, что последнюю, 15-ю игру, она проиграла. В ней семикратная чемпионка «Уимблдона» в одиночном разряде проиграла будущей триумфаторше этого же турнира Елене Рыбакиной.

Это случилось в ⅛ финала прошлогоднего «Ролан Гаррос». Тогда Рыбакина оказалась сильнее — 6:3, 7:5. И если пути Елены и Серены не пересекутся на последнем турнире в карьере американки, то казахстанка точно войдет в историю. Как единственная представительница Казахстана, которая не просто выиграла у Серены, но и завершила в свою пользу общее противостояние с ней (1:0).

Самая неудачная серия в матчах с Сереной у Ярославы Шведовой — она проиграла все пять встреч легенде. Юлия Путинцева и Зарина Дияс уступили американке по три раза. Дважды Уильямс-младшая побеждала Галину Воскобоеву, один раз — Сесиль Каратанчеву.

  • Счет личных встреч: Уильямс 14−1 Казахстан.
  • Счет по сетам: Уильямс 28−4 Казахстан.
  • Счет по геймам: Уильямс 189−101 Казахстан.

В 14 первых матчах казахстанские спортсменки взяли всего два сета у Серены (Шведова и Путинцева выиграли по партии), а вот Рыбакина оформила победу в двух сетах с первой же попытки. Поэтому она, безусловно, вошла в историю противостояния Уильямс-младшей и казахстанских теннисисток.

Напомним, что US Open пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.

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