Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати

Матч завершился со счетом 7:6 (7:1), 6:3 в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. Фриц получил 11-й номер посева. За выход в финал Медведев сыграет с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом (четвертый номер посева) и американцем Джоном Изнером (без номера посева).

Медведеву 26 лет, он является первой ракеткой мира. На счету россиянина 14 титулов под эгидой ATP. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США (2021), в том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Фрицу 24 года, он располагается на 13-й строчке мирового рейтинга, на его счету три титула под эгидой ATP. Лучшим результатом американца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона 2022 года.