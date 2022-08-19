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22:22 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Цинциннати

ТАСС, 19 августа. Россиянин Даниил Медведев в пятницу победил американца Тэйлора Фрица в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Цинциннати (штат Огайо, США).

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Источник: Reuters

Матч завершился со счетом 7:6 (7:1), 6:3 в пользу Медведева, посеянного на турнире под первым номером. Фриц получил 11-й номер посева. За выход в финал Медведев сыграет с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом (четвертый номер посева) и американцем Джоном Изнером (без номера посева).

Медведеву 26 лет, он является первой ракеткой мира. На счету россиянина 14 титулов под эгидой ATP. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США (2021), в том же году в составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.

Фрицу 24 года, он располагается на 13-й строчке мирового рейтинга, на его счету три титула под эгидой ATP. Лучшим результатом американца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона 2022 года.

Турнир в Цинциннати проводится на покрытии «хард». Общий призовой фонд турнира составляет $6,2 млн. Соревнования завершатся 21 августа. Действующим победителем является представитель Германии Александр Зверев.

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