Арина Соболенко: Рада, что смогла сохранить концентрацию в ответственные моменты

— Это был тяжелый матч, и она показала невероятный теннис. Я рада, что смогла сохранить концентрацию в ответственных розыгрышах, даже когда не работала моя подача. Сделала все, что можно, чтобы сосредоточиться на возврате мячей на геймах Чжан Шуай.