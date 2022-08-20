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11:03 (мск), источник: Прессбол

Арина Соболенко: Рада, что смогла сохранить концентрацию в ответственные моменты

Белоруска Арина Соболенко (N7 ВТА) прокомментировала победу над Чжан Шуай (44) в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

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Источник: AFP 2022

— Это был тяжелый матч, и она показала невероятный теннис. Я рада, что смогла сохранить концентрацию в ответственных розыгрышах, даже когда не работала моя подача. Сделала все, что можно, чтобы сосредоточиться на возврате мячей на геймах Чжан Шуай.

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