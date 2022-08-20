Есть первый полуфинал на харде в 2022-м для Соболенко! Без изысков

Это вообще удивительно, когда речь идет о четвертьфинале такого крупного соревнования, как в Цинциннати. Между ним и открытым чемпионатом США все же еще неделя, то есть турниры не идут один за другим, чтобы лучшие теннисистки планеты его пропускали. Тем не менее на пути к квартету сильнейших белоруске не повстречалась ни одна соперница из топ-30 мирового рейтинга. И, забежим вперед, не повстречается до финала. За выход в него Соболенко поспорит с француженкой Каролин Гарсией.



Часто ли подобное приходится видеть? Пожалуй, нет. Посему таким шансом, безусловно, надо пользоваться. Тем более если взглянуть, чем оборачиваались в последние три месяца матчи Арины с участием сопоставимых по уровню конкуренток. Смотрим и видим: поражения последовательно от Вероники Кудерметовой, Дарьи Касаткиной, Кори Гауфф — все они как раз входят в топ-20. Обратных же примеров, то есть побед, нет.



В общем, тезис, что Соболенко как может у любой выиграть, так и любой проиграть, не сильно работал. В ее случае было все достаточно чинно: находясь далеко не в лучшей форме (явно не на свою седьмую позицию в мировой табели о рангах), она уступала тем, кому должна была, и брала верх над теми, кому сдаться на милость непозволительно. Потому, собственно, в нынешнем сезоне на любимом харде, где завоевала почти все свои титулы (точнее говоря, девять из десяти), никак не могла преодолеть четвертьфинальный барьер. Чаще всего уступала во втором матче, при том, что первый раунд, исходя из высокого посева, пропускала.



Так что в Цинциннати Арине крупно повезло. Для начала — с тем, что поединок против нее не смогла продолжить Анна Калинская. Затем — потому что белоруска продемонстрировала почти идеальный матч против Шелби Роджерс с точки зрения спасенных брейк-пойнтов. И вот, наконец, повезло с Чжан Шуай. Три последних свидания с китаянкой завершались именно в пользу белоруски. Причем на грунте летом Арина отдала оппонентке лишь два гейма.



Короче говоря, это была клиентка некогда вице-лидера рейтинга. Та, у которой попросту не просматривалось козырей против Соболенко, если у той не будет лететь в аут каждый второй мяч. У китаянки отсутствует мощь, благодаря которой можно выдерживать перестрелку на задней линии, у нее нет шикарной стартовой скорости и ног, могущих помочь добежать до любого мяч. Нет первой подачи, которая бы позволяла, если не сразу заработать очко, то хотя бы получить преимущество в розыгрыше. Даже выводящей соперницу из себя стабильности, при помощи которой теннисистки ее игрового стиля часто преподносят сенсацию, нет. Сколько ни наблюдаешь за Чжан Шуай, так и не удается понять, почему она до сих пор пребывает в топ-50 и как порой побеждает фаворитов, внезапно в этот день демонстрирующих свою худшую игру.



Игра Соболенко тоже не была лучшей. И это — мягко говоря. Привычные 10+ двойных ошибок, совершенно неуместная атака с приема тогда, когда нужно было бы наоборот попробовать подержать мяч. И, опять же, ошибки, ошибки и ошибки из простых ситуаций. Хорошо, правда, что они распределились в целом за матч более-менее равномерно, а не сложились в один ряд и не соседствовали на определенном отрезке матча. Иначе — быть бы беде.



А так — в каждом случае, и в первом, и во втором сетах, Арина допускала потерю своей подачи, после чего включалась в борьбу и отыгрывала с огромным трудом нажитое азиатской спортсменкой. По-хорошему, надо было делать это раньше и не доводить дело до тай-брейка во второй партии. Благо там белоруска не дрогнула, не оставив китаянке ни единого шанса, ограничив ее актив одним взятым очком.



C Гарсией, есть ощущение, придется однозначно сложнее.