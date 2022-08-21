Медведев уступил Циципасу в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати

Встреча длилась 2 часа 23 минуты. Медведев сделал 2 эйса, 11 раз ошибся на подаче и реализовал все 3 возможных брейк-пойнта (100%). Его соперник 4 раза подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7 возможных (43%).

За титул Циципас сыграет с хорватским теннисистом Борной Чоричем (152-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), который в полуфинале победил британца Кэмерона Норри (11) со счетом 2−0 (6:3, 6:4).